Mujer trans desmiente a Yina Calderón sobre supuesta prueba contra José Rodríguez

Laura Saénz, la mujer trans que sale en la fotografía que Yina Calderón usó en contra de José Rodríguez para responderle a Yaya Muñoz, se pronunció tras las declaraciones de la empresaria.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre José Rodríguez?

La presentadora Yaya Muñoz señaló que Yina Calderón estaría enamorada de José Rodríguez, pues cada que puede no duda en atacarlo.

Yina Calderón le respondió señalando que no le gustaba "heteroconfundidos" y le señaló que tenía videos de él con mujeres trans y compartió una fotografía de él junto a dos hombres y una trans.

Tras sus declaraciones, la mujer trans que aparece en la instantánea decidió pronunciarse.

¿Qué dijo mujer trans de foto con José Rodríguez?

La mujer compartió un video en sus redes sociales hablando al respecto, donde desmintió a Yina Calderón, asegurando que la fotografía se dio en un ambiente laboral y como un favor, resaltando que nunca tuvieron nada más allá de eso.

"Lo que más me inquietó es que Yina dijo que tenía video, mándemelo, yo se lo compro ¿sabe cuánta plata hacemos Yina? mándemelo", le dijo.

Explicó que la fotografía se dio en medio de una sesión de fotos para una marca luego de que ella le pidiera el favor a los tres de dicha instantánea para celebrar que había llegado en ese momento a sus 500 mil seguidores, indicando que ese mismo día conoció a José Rodríguez.

Posteriormente le dejó mensajes contundentes a Yina Calderón al respecto comentándole que el hecho de que un hombre esté acompañado o aparezca al lado de una mujer trans no tiene por qué haber estado con ella, no lo hace menos hombre y que tampoco salga diciendo que es de su comunidad porque no la representa en lo absoluto.

Asimismo, le lanzó fuerte comentario al señalar que su rival, la influenciadora Andrea Valdiri sí la representa.

Recordemos que, Yina Calderón se enfrentará contra Andrea Valdiri el próximo 18 de octubre en el 'Stream Figthers 4' en el Coliseo Live en Bogotá en el ring de boxeo, donde dejarán al descubierto sus diferencias.