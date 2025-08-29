Muerte de influencer dominicana no habría sido accidental, según autoridades "iban por ella".

Luego de varios días del trágico suceso que dejó sin vida a la influencer dominicana Ariela ‘La Langosta’, autoridades revelaron nueva información. Según reportes oficiales, su fallecimiento no habría sido accidental.

¿Quién era Ariela ‘La Langosta’, amiga cercana de Tekashi 6ix9ine que falleció?

Ariela ‘La Langosta’ era una joven influenciadora y bailarina profesional de origen dominicano, reconocida en el mundo artístico por participar en algunos videos musicales del rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine.

Amiga cercana de Tekashi 6ix9ine muere de forma violenta: así ocurrió todo. (Foto AFP: Marco Bertorello | Freepik: @mdjaff).

Según información publicada en sus redes sociales horas antes del suceso que acabó con su vida, Ariela también se desempeñaba como empleada de un prestigioso club de Nueva York, mismo en el que se encontraba horas antes de su fallecimiento.

Su repentina partida generó sorpresa y tristeza entre sus seguidores y amigos cercanos, quienes la recordaban por su carisma.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Ariela ‘La Langosta’?

Ariela ‘La Langosta’ fue hallada por agentes del condado de Westchester el pasado 17 de agosto en horas de la mañana dentro de un vehículo Mercedes-Benz con varios impactos ocasionados con arma de fuego.

Según información revelada por las autoridades de Westchester, el tiroteo en el que perdió la vida la influenciadora no habría sido accidental, sino planeado con antelación.

Así lo confirmó James Luciano en entrevista con CBS New York, donde aseguró que, de acuerdo con el reporte, “iban por ella”. Las investigaciones apuntan a que la mujer conducía su vehículo cuando “alguien le disparó”.

Tekashi 6ix9ine enfrenta un momento de duelo tras una repentina pérdida. (Foto AFP: Eric Espada).

“La averiguación preliminar determinó que ella fue probablemente blanco de un acto violento y que su defunción no fue un hecho aleatorio”, indicaron las autoridades.

Por ahora, el caso avanza como una “muerte sospechosa”, en la que Nata Cartier, identificado como pareja sentimental de la víctima, sería el principal sospechoso del trágico hecho.

"Eso es lo que suponemos en este momento. Todavía estamos intentando confirmarlo, simplemente juntando información para consolidarlo", mencionaron.

Con esta nueva información se da a conocer que las autoridades continúan recolectando pruebas para esclarecer lo ocurrido y determinar si efectivamente se trató de un ataque directo contra la influenciadora o de un accidente.