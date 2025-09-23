Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Muere el papá de Maleja Restrepo: la presentadora comparte su dolor

Maleja Restrepo confirmó el fallecimiento de su padre tras sufrir percances de salud: esto es lo que se sabe.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Falleció el papá de Maleja Restrepo: así lo dio a conocer
Maleja Restrepo confirma la muerte de su padre. (Foto Canal RCN | Freepik: @mdjaff).

La mañana de este martes 23 de septiembre la presentadora colombiana Maleja Restrepo confirmó el fallecimiento de su padre Ramiro de Jesús Restrepo tras sufrir complicaciones de salud que poco a poco deterioraron su estado.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento del padre de Maleja Restrepo?

En una reciente publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Maleja Restrepo compartió un emotivo post con el que no solo confirmó el fallecimiento de su padre, sino en el que también lo despidió.

Maleja Restrepo enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida
Muere el padre de Maleja Restrepo: la presentadora lo confirma. (Foto Canal RCN).

La presentadora colombiana reveló que durante un prolongado tiempo pudo ver como la salud de su padre se iba deteriorando. Según información brindada en el post por Maleja Restrepo, el hombre permaneció sus últimos días bajo atención médica en la Unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica de occidente en Bogotá.

Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte: “verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar”

¿Cuál fue el mensaje con el que Maleja Restrepo despidió a su padre?

Así mismo, Maleja Restrepo dedicó un emotivo mensaje junto a un video que grabó meses atrás junto a su padre, a quien le pidió un consejo para aplicar con sus hijas Guadalupe y Macarena, producto de su matrimonio con Tatán Mejía.

El papá de Maleja Restrepo murió
Maleja Restrepo confirmó la muerte de su padre. (Foto Canal RCN).

Maleja destacó que, aunque las despedidas solían ser difíciles, sin duda alguna el tener que decirle adiós a su padre era una de las más duras de todas. Así mismo, comentó cómo fueron sus últimos momentos junto a su padre.

“Me tomó de la mano y me dijo "eres una hija única e irrepetible" y yo le dije "eres un papá increíble" le besé su mano luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de cuidados intensivos de la Clínica de occidente”

Así mismo, Maleja Restrepo le hizo una simbólica promesa en honor a su padre con la que espera honrar su legado: “te prometo vamos a ver el mundo con tus ojos de inmensidad”

