Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Difunto padre de Maleja Restrepo reveló antes de morir cómo le gustaría ser recordado

Antes de fallecer, el padre de Maleja Restrepo dejó unas palabras que hoy cobran un profundo significado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Cómo quería ser recordado el padre de Maleja Restrepo antes de morir?
Padre de Maleja Restrepo reveló su último deseo antes de fallecer. (Foto Canal RCN).

En la mañana de este martes 23 de septiembre, Maleja Restrepo confirmó el fallecimiento de su padre, Ramiro de Jesús Restrepo, con un emotivo mensaje en el que recordó la manera en que él deseaba ser recordado tras su partida.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa de muerte del padre de Maleja Restrepo?

Aunque la causa de muerte de Ramiro de Jesús Restrepo, padre de Maleja Restrepo, no ha sido revelada a la opinión pública, la presentadora colombiana reveló por medio de sus rede sociales que durante un prolongado tiempo pudo ver como la salud de su padre se iba deteriorando.

Falleció el papá de Maleja Restrepo: así lo dio a conocer
Maleja Restrepo confirma la muerte de su padre. (Foto Canal RCN | Freepik: @mdjaff).

Según comentó, el hombre de avanzada edad permaneció bajo atención médica en la Unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica de occidente en Bogotá en donde vivió sus últimos días.

Artículos relacionados

Sin embargo, pese a los constantes monitoreos y atenciones por parte de los profesionales para mejorar su estado de salud, esto no fue posible y finalmente falleció.

“Le besé su mano luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de cuidados intensivos de la Clínica de occidente”, comentó la presentadora.

¿Cómo quería ser recordado el padre de Maleja Restrepo antes de morir?

Junto a la confirmación de su fallecimiento, Maleja Restrepo compartió un emotivo audiovisual en el que le hizo una corta, pero muy significativa entrevista a su difunto padre en la que le preguntaba cómo quería ser recordado por sus nietas Macarena y Guadalupe cuando falleciera.

Maleja Restrepo enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida
Muere el padre de Maleja Restrepo: la presentadora lo confirma. (Foto Canal RCN).

Con los ojos llenos de lágrimas y una profunda nostalgia, Ramiro de Jesús Restrepo expresó con contundencia y sin dar mayor vuelta al asunto, expresó que quería ser recordado por sus nietas como el abuelo que siempre las ha querido y siempre las querrá.

Artículos relacionados

"Me recordarán como el abuelo que las ha querido, las quiere y las querrá infinitamente”

El emotivo video generó diversas reacciones entre los internautas, quienes no dudaron en expresar mensajes de apoyo a la presentadora y su familia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Novia de Epa Colombia se pronuncia sobre su caso, espera que esté en libertad. Epa Colombia

Novia de Epa Colombia se pronunció tras su condena y envió un emotivo mensaje: esto dijo

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, rompió el silencio sobre su caso y realizó una sorprendente confesión.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025 - B-King durante entrevista con Buen día Colombia. Marlon Solórzano

Marlon Solórzano denunció amenazas tras su polémica reacción a la muerte de B-King

En las últimas horas, Marlon Solórzano reveló los mensajes que fueron interpretados como una clara amenaza en su contra.

Talento nacional

Ella es la madre de B-King, con quien conquistaba TikTok con divertidos videos

B-King mantenía una relación muy cercana con su madre, algo que siempre reflejaban en sus divertidas publicaciones en TikTok.

Lo más superlike

Desapareció Tayron Paredes, artista venezolano, en México Talento internacional

Denuncian desaparición de Tayron Paredes, artista venezolano en México, tras la muerte de B-King

Familiar del artista venezolano hizo la denuncia y autoridades mexicanas investigan posible conexión con el crimen de B-King y Regio Clown.

Cinta de luto. Talento internacional

Exesposo de Débora Estrella rompió el silencio tras el trágico accidente aéreo: "sigo sin creerlo"

La reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza en Barranquilla Silvestre Dangond

Silvestre Dangond reaccionó así al golpe que recibió durante su concierto en Barranquilla

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?