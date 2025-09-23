Difunto padre de Maleja Restrepo reveló antes de morir cómo le gustaría ser recordado
Antes de fallecer, el padre de Maleja Restrepo dejó unas palabras que hoy cobran un profundo significado.
En la mañana de este martes 23 de septiembre, Maleja Restrepo confirmó el fallecimiento de su padre, Ramiro de Jesús Restrepo, con un emotivo mensaje en el que recordó la manera en que él deseaba ser recordado tras su partida.
¿Cuál fue la causa de muerte del padre de Maleja Restrepo?
Aunque la causa de muerte de Ramiro de Jesús Restrepo, padre de Maleja Restrepo, no ha sido revelada a la opinión pública, la presentadora colombiana reveló por medio de sus rede sociales que durante un prolongado tiempo pudo ver como la salud de su padre se iba deteriorando.
Según comentó, el hombre de avanzada edad permaneció bajo atención médica en la Unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica de occidente en Bogotá en donde vivió sus últimos días.
Sin embargo, pese a los constantes monitoreos y atenciones por parte de los profesionales para mejorar su estado de salud, esto no fue posible y finalmente falleció.
“Le besé su mano luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de cuidados intensivos de la Clínica de occidente”, comentó la presentadora.
¿Cómo quería ser recordado el padre de Maleja Restrepo antes de morir?
Junto a la confirmación de su fallecimiento, Maleja Restrepo compartió un emotivo audiovisual en el que le hizo una corta, pero muy significativa entrevista a su difunto padre en la que le preguntaba cómo quería ser recordado por sus nietas Macarena y Guadalupe cuando falleciera.
Con los ojos llenos de lágrimas y una profunda nostalgia, Ramiro de Jesús Restrepo expresó con contundencia y sin dar mayor vuelta al asunto, expresó que quería ser recordado por sus nietas como el abuelo que siempre las ha querido y siempre las querrá.
"Me recordarán como el abuelo que las ha querido, las quiere y las querrá infinitamente”
El emotivo video generó diversas reacciones entre los internautas, quienes no dudaron en expresar mensajes de apoyo a la presentadora y su familia.