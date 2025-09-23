Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Tovar, jurado de Miss Universe, rompió el silencio tras su complicado divorcio: ¿qué dijo?

La jurado Andrea Tovar de Miss Universe Colombia, se pronunció acerca de lo difícil que fue enfrentar su divorcio en el pasado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Andrea Tovar confesó cómo superó su divorcio en el pasado
Andrea Tovar reveló cómo superó la difícil etapa de su divorcio. | Foto: Canal RCN

El nombre de Andrea Tovar se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su gran desempeño al ser parte del jurado de Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN.

Además, Andrea ha generado varios comentarios en redes sociales tras confesar el difícil momento que vivió hace unos meses tras su separación, según lo reveló en una entrevista.

Artículos relacionados

¿Cómo enfrentó Andrea Tovar el divorcio que vivió hace unos meses?

Recientemente, Andrea Tovar, exreina de belleza y modelo, fue entrevistada en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, en el que contó varios acontecimientos de su vida personal, en especial, en cómo enfrentó su divorcio hace un periodo de tiempo.

Andrea Tovar confesó cómo superó su divorcio en el pasado
¿Cómo superó el divorcio Andrea Tovar? | Foto: Canal RCN

“Siento que era un tema muy difícil de tocar. Me apegué mucho a estar en la peluquería. Así como uno se ve en el espejo, que lo que uno hace es querer estar en silencio, lo importante es volver a recuperar esa autoestima, pues depende mucho en como te veas tú”, añadió Andrea.

Sin duda, las palabras de Andrea Tovar generaron una ola de comentarios por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales al ver que atravesó por un complicado momento hace un periodo de tiempo.

Artículos relacionados

Durante la entrevista, la juez de Miss Universe Colombia, el reality, reveló cuál fue la clave principal en la que enfrentó esta difícil etapa de su vida, resaltando que su mayor apoyo fueron sus allegados:

“Mi forma más bonita que pude hacerlo es desde el agradecimiento y la gratitud de una experiencia maravillosa que tuve, mi familia. Y también, de motivar a las personas, expresándoles que acá estoy. Creo que lo más importante es apoyarse en el grupo familiar y ahí filtras todo. También es importante tener ayuda de un profesional”.

Andrea Tovar confesó cómo superó su divorcio en el pasado
¿Por qué para Andrea Tovar fue difícil su divorcio? | Foto: Canal RCN

¿Quién es el exesposo de Andrea Tovar?

Artículos relacionados

Es clave mencionar que Andrea Tovar se casó con el exfutbolista Julián Guillermo Rojas, con quien tuvo a sus dos hijos llamados: Elena y Lorenzo.

Sin embargo, la expareja confirmó su ruptura a finales de 2024, en el que ambos siguieron sus caminos por separado. Así también, ambos han demostrado ser unos padres ejemplares, velando por la crianza de sus hijos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Novia de Epa Colombia se pronuncia sobre su caso, espera que esté en libertad. Epa Colombia

Novia de Epa Colombia se pronunció tras su condena y envió un emotivo mensaje: esto dijo

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, rompió el silencio sobre su caso y realizó una sorprendente confesión.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025 - B-King durante entrevista con Buen día Colombia. Marlon Solórzano

Marlon Solórzano denunció amenazas tras su polémica reacción a la muerte de B-King

En las últimas horas, Marlon Solórzano reveló los mensajes que fueron interpretados como una clara amenaza en su contra.

Talento nacional

Ella es la madre de B-King, con quien conquistaba TikTok con divertidos videos

B-King mantenía una relación muy cercana con su madre, algo que siempre reflejaban en sus divertidas publicaciones en TikTok.

Lo más superlike

Desapareció Tayron Paredes, artista venezolano, en México Talento internacional

Denuncian desaparición de Tayron Paredes, artista venezolano en México, tras la muerte de B-King

Familiar del artista venezolano hizo la denuncia y autoridades mexicanas investigan posible conexión con el crimen de B-King y Regio Clown.

Cinta de luto. Talento internacional

Exesposo de Débora Estrella rompió el silencio tras el trágico accidente aéreo: "sigo sin creerlo"

La reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza en Barranquilla Silvestre Dangond

Silvestre Dangond reaccionó así al golpe que recibió durante su concierto en Barranquilla

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?