Andrea Tovar, jurado de Miss Universe, rompió el silencio tras su complicado divorcio: ¿qué dijo?
La jurado Andrea Tovar de Miss Universe Colombia, se pronunció acerca de lo difícil que fue enfrentar su divorcio en el pasado.
El nombre de Andrea Tovar se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su gran desempeño al ser parte del jurado de Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN.
Además, Andrea ha generado varios comentarios en redes sociales tras confesar el difícil momento que vivió hace unos meses tras su separación, según lo reveló en una entrevista.
¿Cómo enfrentó Andrea Tovar el divorcio que vivió hace unos meses?
Recientemente, Andrea Tovar, exreina de belleza y modelo, fue entrevistada en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, en el que contó varios acontecimientos de su vida personal, en especial, en cómo enfrentó su divorcio hace un periodo de tiempo.
“Siento que era un tema muy difícil de tocar. Me apegué mucho a estar en la peluquería. Así como uno se ve en el espejo, que lo que uno hace es querer estar en silencio, lo importante es volver a recuperar esa autoestima, pues depende mucho en como te veas tú”, añadió Andrea.
Sin duda, las palabras de Andrea Tovar generaron una ola de comentarios por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales al ver que atravesó por un complicado momento hace un periodo de tiempo.
Durante la entrevista, la juez de Miss Universe Colombia, el reality, reveló cuál fue la clave principal en la que enfrentó esta difícil etapa de su vida, resaltando que su mayor apoyo fueron sus allegados:
“Mi forma más bonita que pude hacerlo es desde el agradecimiento y la gratitud de una experiencia maravillosa que tuve, mi familia. Y también, de motivar a las personas, expresándoles que acá estoy. Creo que lo más importante es apoyarse en el grupo familiar y ahí filtras todo. También es importante tener ayuda de un profesional”.
¿Quién es el exesposo de Andrea Tovar?
Es clave mencionar que Andrea Tovar se casó con el exfutbolista Julián Guillermo Rojas, con quien tuvo a sus dos hijos llamados: Elena y Lorenzo.
Es clave mencionar que Andrea Tovar se casó con el exfutbolista Julián Guillermo Rojas, con quien tuvo a sus dos hijos llamados: Elena y Lorenzo.

Sin embargo, la expareja confirmó su ruptura a finales de 2024, en el que ambos siguieron sus caminos por separado. Así también, ambos han demostrado ser unos padres ejemplares, velando por la crianza de sus hijos.