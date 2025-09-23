Jessica Cediel sufrió un accidente en su casa: "La gracia de Dios me protegió"

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores con un relato inesperado en sus redes sociales, la presentadora y modelo colombiana contó que vivió un accidente doméstico en el baño de su casa.

Artículos relacionados Talento nacional Este fue el mensaje que dejaron junto a B-King y Dj Regio Clown tras hallarlos muertos

¿Qué sucedió en la casa de Jessica Cediel?

Según relató, una de las puertas de vidrio de la ducha se estalló repentinamente, provocándole una herida en la muñeca izquierda, y aunque la lesión no fue de gravedad, el momento generó preocupación inmediata entre sus seguidores.

Jessica Cediel relató en Instagram cómo una puerta de vidrio se estalló en su baño. | Foto Rodrigo Varela / Getty Images via AFP.

Quienes siempre se han mostrado atentos a cada aspecto de su vida personal y a su proceso de recuperación tras anteriores complicaciones de salud.

En el video Jessica enseñó la lesión de su mano y explicó que había sido un incidente que no podía creer, la imagen no tardó en convertirse en tema de conversación y aunque la herida era pequeña, muchos expresaron sus mensajes de apoyo y buenos deseos.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Jessica Cediel?

El nombre de Jessica Cediel rápidamente se convirtió en tendencia, ya que sus seguidores se alarmaron por lo ocurrido, pues la presentadora siempre ha mantenido un vínculo estrecho con su comunidad digital, compartiendo tanto momentos felices como los más difíciles.

Por eso, no es extraño que su confesión haya desatado una ola de comentarios en los que predominaban palabras de ánimo y consejos prácticos para el cuidado de la herida.

Algunos usuarios resaltaron la importancia de atender de inmediato cualquier lesión causada por vidrios, por pequeña que parezca, mientras que otros destacaron la actitud tranquila con la que Jessica relató el incidente.

¿Qué mensaje dejó Jessica tras el accidente?

Más allá del susto, Jessica Cediel aprovechó la ocasión para dejar una reflexión a sus seguidores y señaló que se sentía protegida por la gracia divina y que, a pesar de lo ocurrido, estaba agradecida de que el accidente no hubiera pasado a mayores.

Jessica Cediel sorprendió con su tranquilidad al contar lo sucedido en sus redes. Foto | Gladys Vega.

No es la primera vez que Jessica comparte episodios relacionados con su salud. A lo largo de su trayectoria pública, ha hablado abiertamente de los procesos médicos y personales que ha tenido que superar, lo que ha fortalecido el lazo de empatía con su público.

Este nuevo incidente, aunque menor, reafirma ese vínculo y demuestra que, incluso en situaciones inesperadas, ella mantiene la transparencia con quienes la siguen, lo positivo es que se encuentra fuera de peligro y continúa con normalidad sus actividades, dejando a sus seguidores tranquilos, pero atentos a cualquier actualización que decida compartir en sus redes sociales.