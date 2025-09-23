Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella Ladera no se guardó nada tras incómoda pregunta en redes sociales

Isabella Ladera retomó las dinámicas en redes sociales, pero se llevó un amargo momento tras recibir incómoda pregunta.

Isabella Ladera explotó tras incómoda pregunta en redes sociales
La inesperada reacción de Isabella Ladera ante incómoda pregunta. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Isabella Ladera reapareció por medio de sus redes sociales tras protagonizar una fuerte polémica en la que el cantante colombiano Beéle también se vio involucrado. La creadora de contenido venezolana retomó sus características dinámicas sin imaginar que recibiría una incómoda pregunta que le amargaría el rato.

¿Cuál fue la incómoda pregunta que Isabella Ladera recibió en redes y decidió responder?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Ladera recibió una inesperada interrogante que, aunque incómoda, decidió responder para hacer frente a la situación.

La fuerte respuesta de Isabella Ladera a seguidor en redes sociales
Isabella Ladera habló sin filtros tras recibir incómoda pregunta. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Sin dar nombres propios, pero teniendo el contexto completo sobre la ruptura amorosa con el cantante Beéle y todo lo sucedido en las últimas semanas, una de sus seguidoras quiso saber si la mujer guardaba algún tipo de rencor hacia el artista: "¿Odias a ese hombre? ¿Cómo haces para no odiar a una persona?”

Ante la pregunta, Isabella no dudó en responder de manera calmada y, para muchos, acertada. Pues la mujer expresó que ella no guardaba odio hacia nadie, ya que este sentimiento solo perjudicaba a quien lo sentía.

"No sé de quién hablas, pero te respondo. En general, algo que aprendí e hice parte de mí y es que el odio solo le hace daño al que lo siente"

¿Qué dijo Isabella Ladera tras su regreso a las redes sociales?

Así mismo, Isabella Ladera mencionó que durante su ausencia en redes sociales dedicó tiempo para reflexionar sobre su vida y todo lo sucedido, llegando a la conclusión de que la resiliencia lo es todo.

Isabella Ladera se pronunció tras recibir incómoda pregunta en redes
Así se pronunció Isabella Ladera frente a incómoda pregunta en redes. (Foto AFP: Giorgio Viera)

"La resiliencia para mí es ese mar que me habita, a veces bravo, a veces calmo, pero siempre en movimiento. Suena vonito, pero se siente como sobrevivir, es caerte, romperte, llorar y sentir que no puedes más, pero al día siguiente, seguir”

La joven influenciadora también mencionó que toda esta situación le había dejado una gran enseñanza sobre el cómo afrontar las adversidades que se presentan a lo largo de la vida.

“Así que aprendí que incluso las olas que más duelen te devuelven a la orilla con más fuerza y cada vez más sabia. Lo que te atraviesa, te transforma"

