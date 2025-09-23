Isabella Ladera no se guardó nada tras incómoda pregunta en redes sociales

Isabella Ladera reapareció por medio de sus redes sociales tras protagonizar una fuerte polémica en la que el cantante colombiano Beéle también se vio involucrado. La creadora de contenido venezolana retomó sus características dinámicas sin imaginar que recibiría una incómoda pregunta que le amargaría el rato.

Artículos relacionados Talento nacional Este fue el mensaje que dejaron junto a B-King y Dj Regio Clown tras hallarlos muertos

¿Cuál fue la incómoda pregunta que Isabella Ladera recibió en redes y decidió responder?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Ladera recibió una inesperada interrogante que, aunque incómoda, decidió responder para hacer frente a la situación.

Isabella Ladera habló sin filtros tras recibir incómoda pregunta. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Sin dar nombres propios, pero teniendo el contexto completo sobre la ruptura amorosa con el cantante Beéle y todo lo sucedido en las últimas semanas, una de sus seguidoras quiso saber si la mujer guardaba algún tipo de rencor hacia el artista: "¿Odias a ese hombre? ¿Cómo haces para no odiar a una persona?”

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King

Ante la pregunta, Isabella no dudó en responder de manera calmada y, para muchos, acertada. Pues la mujer expresó que ella no guardaba odio hacia nadie, ya que este sentimiento solo perjudicaba a quien lo sentía.

"No sé de quién hablas, pero te respondo. En general, algo que aprendí e hice parte de mí y es que el odio solo le hace daño al que lo siente"

¿Qué dijo Isabella Ladera tras su regreso a las redes sociales?

Así mismo, Isabella Ladera mencionó que durante su ausencia en redes sociales dedicó tiempo para reflexionar sobre su vida y todo lo sucedido, llegando a la conclusión de que la resiliencia lo es todo.

Así se pronunció Isabella Ladera frente a incómoda pregunta en redes. (Foto AFP: Giorgio Viera)

"La resiliencia para mí es ese mar que me habita, a veces bravo, a veces calmo, pero siempre en movimiento. Suena vonito, pero se siente como sobrevivir, es caerte, romperte, llorar y sentir que no puedes más, pero al día siguiente, seguir”

Artículos relacionados Talento nacional Revelan presuntos responsables de la desaparición de B-King en México: esto se sabe

La joven influenciadora también mencionó que toda esta situación le había dejado una gran enseñanza sobre el cómo afrontar las adversidades que se presentan a lo largo de la vida.