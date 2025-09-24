Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mr. Stiven terminó en una estación tras ser detenido por la Policía durante una transmisión

El streamer paisa conocido como Mr. Stiven fue detenido por agentes de tránsito en Cali mientras transmitía en vivo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mr. Stiven detenido por la Policía en vivo
Así fue el momento en que detuvieron a Mr. Stiven en Cali mientras hacía un en vivo en taxi. (Foto: Freepik)

El creador de contenido colombiano conocido como Mr. Stiven vivió un episodio inesperado mientras realizaba una transmisión en vivo en Cali.

¿Por qué detuvieron a Mr. Stiven en plena transmisión?

El streamer paisa fue detenido por agentes de tránsito y llevado a una estación de Policía mientras registraba en directo una dinámica con sus seguidores.

La actividad comenzó con Stiven al volante de un taxi, acompañado por su equipo en otros vehículos, con la intención de mostrar cómo era desempeñarse como conductor público. Sin embargo, la iniciativa duró poco, pues apenas iniciada la transmisión un grupo de uniformados lo detuvo en la vía.

“Llegaron así, me tocaron, tocaron la puerta del carro, que nos bajáramos todos, nos bajamos todos y bueno, nos trajeron hasta acá”, relató el streamer en pleno en vivo.

En las imágenes difundidas por sus seguidores se observa cómo varios agentes motorizados le piden frenar el vehículo mientras golpean la ventana.

Uno de los policías se dirige al streamer con tono fuerte y le señala: “¿Qué están haciendo, algún stream o qué?”.

Stiven respondió que estaba trabajando, a lo que el uniformado le replicó: “Pero es que, si te la estás dando de lamparoso por ahí, brother”.

A partir de ese momento, el creador de contenido tuvo que entregar documentos e incluso permitir el registro del carro.

Más tarde, los agentes lo trasladaron a la Estación de Policía Mariano Ramos. Allí le pidieron que interrumpiera la transmisión y que ingresara solo, algo que él cuestionó, asegurando que siempre se moviliza con personal de seguridad.

¿Qué ocurrió en la estación con Mr. Stiven?

Ya dentro del lugar, Stiven estuvo al menos una hora a la espera de la resolución del procedimiento.

Durante ese tiempo, varios de sus seguidores, llegaron hasta la estación para apoyarlo y lo acompañaron mientras seguía transmitiendo desde el celular.

Finalmente, un agente se dirigió al creador de contenido para entregarle sus documentos y confirmar que no tenía antecedentes judiciales.

“Aquí te hago la entrega de tu cédula. Ya te identificamos, no tienes antecedentes y estás normal. Hasta aquí va el procedimiento con nosotros”, expresó el uniformado.

