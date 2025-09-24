Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mario Alberto Yepes le hizo broma a su expareja Carolina Villegas: así reaccionó

Carolina Villegas expresó su molestia al ver la broma que le hizo su expareja, Mario Alberto Yepes y su hija: "Lo está favoreciendo".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mario Alberto Yepes le hizo broma a su expareja Carolina Villegas
Mario Alberto Yepes le sacó el malgenio a su exesposa. (Foto Canal RCN)

Mario Alberto Yepes goza de gran reconocimiento por su etapa como futbolista de la Selección Colombia y en este 2025 volvió al radar del mundo del entretenimiento tras su paso por MasterChef Celebrity.

¿Cuál fue la broma de Mario Alberto Yepes y su hija a Carolina Villegas?

El exfutbolista Mario Alberto Yepes se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que saliera a la luz un video de una broma suya a su expareja Carolina Villegas.

La persona que se ideó la broma según se vio en el video fue Miranda Yepes, quien decidió convencer a su papá de jugarle una broma a su mamá en medio de una dinámica de redes.

Miranda empezó su video diciendo que haría una dinámica de preguntas con sus papás para saber quién de los dos la conocía más.

En la dinámica empezaron con preguntas como comida favorita, serie, país, color, dulce, cumpleaños favorito, entre otras preguntas.

A medida que iba haciendo sus preguntas, Mario Alberto era el más respuestas correctas daba, lo cual iba provocando sorpresa y hasta indignación en Carolina Villegas.

Yepes impacta con una foto junto a su hijo Luciano y desata elogios en redes
Mario Alberto Yepes le hizo broma a su expareja junto a su hija Miranda. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Carolina Villegas, expareja de Mario Alberto Yepes a la broma de su hija y él?

En el audiovisual Mario Alberto Yepes se muestra seguro ante todas las preguntas de su hija y hasta en punto el futbolista asegura que ya le va ganando por mucha diferencia a su expareja.

Me da pecado porque voy ganando con mucha diferencia.

Precisamente, Miranda a medida que iban pasando las preguntas y veía la reacción de su mamá no podía aguantar la risa al verla tan indignada y que se estaba poniendo molesta.

Mi mamá no podía creer que mi papá me conociera más que ella.

Precisamente, Carolina Villegas se mostró bastante molesta al ver que su hija estaba favoreciendo al exfutbolista.

La verdad es que los dos hicimos al mismo tiempo. No sé por qué lo está favoreciendo.

¿Qué dijo Mario Alberto Yepes tras la broma a su expareja?

Al final del video quedó en evidencia el momento en que Miranda y Mario Alberto Yepes le confiesan a Carolina que todo era parte de una broma y que el exjugador ya conocía las respuestas.

Carolina al principio pensaba que su hija no sería capaz de hacerle eso y se muestra segura: "No, yo sé que no".

Sin embargo, al darse cuenta que sí era verdad no duda en expresarle su rabia y diverción: "Mucha casposa, ¿me hicieron eso a mí?".

Ante la reacción de Carolina, Mario Alberto Yepes en su defensa aseguró que él no sabía los planes de su hija.

Marío Alberto Yepes y David Sanín en el segundo capítulo de MasterChef Celebrity sorprendidos con las proteínas
Marío Alberto Yepes sorprendió a su exesposa con broma. (Foto del Canal RCN)
