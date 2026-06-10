Montano rompió el silencio y aclaró su vínculo con Alexa Torrex
Tras ser vistos juntos en el concierto de Nicky Jam, Montano respondió qué está sucediendo con Alexa Torrex.
El pasado 29 de mayo se terminó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y todavía sigue siendo un tema de conversación en las redes sociales, debido a lo que ha sucedió con los exparticipantes tras la competencia.
Ese es el caso de Alexa Torrex, de quien los internautas han estado muy pendiente con respecto a su vida personal, ya que algunos estaban esperando qué iba a pasar con Tebi Bernal apenas él saliera del reality.
Ya se sabe lo que ha sucedido, ya que salió a la luz que el deportista se habría encontrado nuevamente con su exnovia Alejandra Salguero, pero no se pasa por alto que, la cantante está siendo vinculada con otro artista colombiano.
En medio de tantos rumores, estos crecieron luego de que saliera a la luz que la exparticipante estuvo en el concierto de Nicky Jam con Montano, pues él mismo habló de su cercanía con Alexa.
¿Qué dijo Montano sobre su vínculo con Alexa Torrex?
Durante el primer fin de semana de junio, hubo un gran revuelo en redes sociales debido a que Alexa Torrex estuvo con Montano en el concierto de Nicky Jam, por lo que le preguntaron directamente al cantante cuál es su cercanía con la famosa.
El artista respondió y dijo que, tienen una buena relación y que se acabaron de conocer, pues durante el evento fue la segunda vez que se vieron y, de hecho, él la invitó, porque juntos comparten un mismo sueño.
¿Montano reveló si tendría algo con Alexa Torrex?
En la misma conversación que tuvo Montano en una entrevista, dijo que son muy buenos amigos: “no hay que acelerarse, hay que vivir el día a día, el tiempo”, dijo.
Así mismo, confesó que, están en la misma sintonía porque ninguno de los dos está para tener una relación.
Por un lado, justificó que ella apenas volvió a salir de una realidad tras varios meses del reality y él no está buscando una relación formal.
Así mismo, finalizó diciendo que se están conociendo y que se están apoyando mucho por ahora.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike