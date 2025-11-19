Miss Universo 2025: así fue la pasarela de Vanessa Pulgarín en traje típico

Vanessa Pulgarín se llevó todas las miradas con su pasarela en Miss Universo 2025 tras desfilar su traje típico.

¿Cómo fue la pasarela de Vanessa Pulgarín con su traje típico para Miss Universo 2025?

La Miss Universe Colombia deslumbró al aparecer en la pasarela luciendo un atuendo de color totalmente dorado, con el que logró resaltar su figura.

La paisa se mostró usando una falda con aberturas, un crop-top, una corona, tacones con plataforma y dos accesorios en sus brazos, con los que jugó durante su presentación.

Primero apareció cubriendo su rostro y formando una figura para luego descubrirse y enseñar por completo su outfit.

¿A qué hizo alusión Vanessa Pulgarín con su traje típico en Miss Universo 2025?

Vanessa Pulgarín lució un atuendo honra a las civilizaciones precolombianas antiguas donde el oro tuvo un significado profundo cultural y simbólico más allá de su valor material, destacando como las civilizaciones antiguas construyeron y aportaron para fundar lo que hoy es Colombia.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la pasarela de Vanessa Pulgarín con traje típico?

Tras la aparición de Vanessa Pulgarín con su traje típico miles de internautas y famosos reaccionaron llenándola de elogios y aplausos por su sorprendente pasarela y vestuario, detallando lo bien que lucía y la gran representación que hizo de estas civilizaciones y de nuestro país.

Caterine Ibarguen, Manuela González, Ana Karina Soto, Kimberly Reyes, entre otros famosos reaccionaron a la presentación de Vanessa Pulgarín demostrando lo mucho que les gustó su pasarela.

Cabe recordar que Miss Universo 2025 tiene como lugar de realización Tailandia y la preliminar se da en la mañana de este miércoles 19 de noviembre, donde las candidatas tendrán su la última oportunidad para demostrar su presencia escénica con traje de playa y de gala.

Es importante detallar que la gran final de Miss Universe 2025 se transmitirá por la pantalla del Canal RCN a partir de las 8:00 de la noche de este jueves 20 de noviembre de 2025, donde conocerás todos los detalles de este certamen que elegirá a la mujer más bella del presente año.