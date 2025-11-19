Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Miss Universo 2025: así fue la pasarela de Vanessa Pulgarín en traje típico

Vanessa Pulgarín deslumbró con su pasarela en traje típico en el certamen de Miss Universo 2025.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Vanessa Pulgarín en Miss Universo

Vanessa Pulgarín se llevó todas las miradas con su pasarela en Miss Universo 2025 tras desfilar su traje típico.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la pasarela de Vanessa Pulgarín con su traje típico para Miss Universo 2025?

La Miss Universe Colombia deslumbró al aparecer en la pasarela luciendo un atuendo de color totalmente dorado, con el que logró resaltar su figura.

Vanessa Pulgarín en traje tipico

La paisa se mostró usando una falda con aberturas, un crop-top, una corona, tacones con plataforma y dos accesorios en sus brazos, con los que jugó durante su presentación.

Primero apareció cubriendo su rostro y formando una figura para luego descubrirse y enseñar por completo su outfit.

Artículos relacionados

¿A qué hizo alusión Vanessa Pulgarín con su traje típico en Miss Universo 2025?

Vanessa Pulgarín lució un atuendo honra a las civilizaciones precolombianas antiguas donde el oro tuvo un significado profundo cultural y simbólico más allá de su valor material, destacando como las civilizaciones antiguas construyeron y aportaron para fundar lo que hoy es Colombia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la pasarela de Vanessa Pulgarín con traje típico?

Tras la aparición de Vanessa Pulgarín con su traje típico miles de internautas y famosos reaccionaron llenándola de elogios y aplausos por su sorprendente pasarela y vestuario, detallando lo bien que lucía y la gran representación que hizo de estas civilizaciones y de nuestro país.

vanessa pulgarín en traje tipico en miss universo 2025

Caterine Ibarguen, Manuela González, Ana Karina Soto, Kimberly Reyes, entre otros famosos reaccionaron a la presentación de Vanessa Pulgarín demostrando lo mucho que les gustó su pasarela.

Cabe recordar que Miss Universo 2025 tiene como lugar de realización Tailandia y la preliminar se da en la mañana de este miércoles 19 de noviembre, donde las candidatas tendrán su la última oportunidad para demostrar su presencia escénica con traje de playa y de gala.

Es importante detallar que la gran final de Miss Universe 2025 se transmitirá por la pantalla del Canal RCN a partir de las 8:00 de la noche de este jueves 20 de noviembre de 2025, donde conocerás todos los detalles de este certamen que elegirá a la mujer más bella del presente año.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lo que dijo Yina Calderón sobre Alejandro Riaño Yina Calderón

Yina Calderón se pronunció tras las polémicas declaraciones de Alejandro Riaño: “Me duele tanto”

Yina Calderón decidió responder a Alejandro Riaño luego de que él asegurara que nunca la invitaría a su programa.

Karen Sevillano sorprende con su cambio de imagen. Karen Sevillano

Karen Sevillano impacta con su nueva imagen y desata una ola de reacciones en redes sociales

Karen Sevillano reapareció en redes con un estilo renovado que sorprendió a sus seguidores y generó furor por su autenticidad.

Reconocida presentadora confesó la grave enfermedad con la que fue diagnosticada: ¿quién es? Talento nacional

Reconocida presentadora confesó la grave enfermedad con la que fue diagnosticada: ¿quién es?

Famosa presentadora rompió el silencio tras la enfermedad con la que fue diagnosticada y cómo la ha enfrentado.

Lo más superlike

Gregorio Pernía y Érika Rodríguez presentaron a su bebé Gregorio Pernía

Así se llama el hijo recién nacido de Gregorio Pernía: este es el significado detrás de su nombre

El actor Gregorio Pernía y Érika Rodríguez presentaron a su recién nacido y sorprendieron al revelar su nombre.

Altafulla y Diomedes Díaz Altafulla

Altafulla divierte tras video junto a la estatua de Diomedes Díaz: le recuerdan a Karina

Los aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos 2026 se sinceran. La casa de los famosos

Los aspirantes de La casa de los famosos 3 revelan su situación sentimental en ¿Qué hay pa’ dañar?

La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país. Viral

Navidad Sin Hambre: la campaña que une a Colombia para llevar comida y esperanza a miles de familias

Christian Nodal y Angela Aguilar asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin GRAMMY. Christian Nodal

Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener con Ángela Aguilar