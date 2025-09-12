Miss Jamaica rompe el silencio tras aparatosa caída en Miss Universo: ¡así está su salud!

La representante de Miss Universo Jamaica 2025, Gabrielle Henry, continúa dando pasos alentadores en su recuperación, luego de sufrir una aparatosa caída durante el desfile preliminar de vestidos de noche, el pasado 19 de noviembre, en el certamen de belleza.

¿Qué apoyo recibió Gabrielle Henry tras su accidente en Miss Universe 2025?

Recientemente la Organización de Miss Universo 2025 emitió un comunicación en el que dio a conocer que la representante de Jamaica sufrió hemorragia intracraneal, fracturas y laceraciones faciales que la mantuvieron hospitalizada en Bangkok bajo estricta supervisión médica.

En un nuevo comunicado de prensa que compartió Miss Universo, dio un parte alentador en la salud de Miss Jamaica en el que informó que la joven se espera que salga del hospital en los próximo días, en lo que la reina expresó el agradecimiento por el apoyo recibido:

“Espero con ansias mi regreso a casa y ver a todos en el futuro cercano”, afirmó la modelo.

La MUO ha cubierto todos los gastos médicos, hospitalarios, de rehabilitación y de repatriación de Gabrielle, además del alojamiento y manutención de su madre y hermana durante su estancia en Tailandia.

Miss Universo Jamaica Gabrielle Henry muestra mejoría y prepara regreso a Jamaica. (Foto: Freepik)

La organización enfatizó que su prioridad fue proteger y cuidar a Gabrielle sin dudarlo, y que ninguna acusación que la culpe del accidente es cierta.

El comunicado oficial también destacó el papel del equipo médico y de varias personalidades, incluidos el Sr. Raúl Rocha, co-propietario de Miss Universo, y la Sra.

María José Unda, quienes ayudaron en el proceso de recuperación y acompañamiento de la modelo.

La familia Henry extendió su gratitud a la comunidad internacional y a los seguidores por los mensajes de apoyo, oraciones y buenos deseos durante el periodo crítico.

Miss Universo Jamaica Gabrielle Henry muestra mejoría y prepara regreso a Jamaica. (Foto: AFP)

¿Cuándo regresará Gabrielle Henry a Jamaica tras caída en Miss Universo?

Se espera que Gabrielle Henry regrese a Jamaica en los próximos días acompañada por un equipo médico especializado.

Su traslado será directo a un hospital local donde continuará con su tratamiento y recuperación.

La organización de Miss Universo confirmó que la joven ha mostrado una mejoría constante y que la expectativa es que pronto pueda reunirse con su familia y seguidores.