¡Millones! Esto costaron las joyas que J Balvin y Valentina Ferrer lucieron en la alfombra roja

Las alfombras rojas siempre son la excusa perfecta para lucir atuendos que marcan la diferencia y que en ocasiones pasan a ser tendencia entre seguidores de la moda y usuarios en redes sociales, como en el caso de J Balvin y Valentina Ferrer.

En esta ocasión la pareja dio de qué hablar gracias a los looks únicos y llamativos que lucieron en la alfombra roja de los MTV 2025 en los que se destacaron por imponer con estilo su lugar en el mundo del entretenimiento.

Aunque los atuendos no eran coordinados como pareja, lograron llamar la atención gracias a la joyería que pertenecía a la misma colección y que les dio un toque único a sus atuendos, una declaración complicidad y conexión como pareja.

J Balvin y Valentina Ferrer brillaron en los MTV 2025 con joyas únicas y looks que dejaron huella en la alfombra roja. Foto | Giorgio Viera.

¿Cuánto cuestan los accesorios que Valentina Ferrer y J Balvin usaron en la alfombra roja?

Valentina Ferrer lució un vestido negro de lentejuelas con escote profundo y una gargantilla que destacó por ser uno de los diseños más emblemáticos de Tiffany & Co. En la cual se podía ver un diamante amarillo brillante.

Por su parte, J Balvin llevó un traje de cuadros con el mismo broche de la colección en una versión oscura en la que el diamante negro era el protagonista, conservando la identidad de cada uno, pero mostrando su unión a través de un accesorio.

Un tipo de accesorio que normalmente ronda los 44 500 dólares cada uno, es decir, aproximadamente $178.667.055 de pesos colombianos, una joya que fue presentada por el diseñador de lujo Jean Schlumberger para Tiffany & Co. en 1965, y siendo considerado el diseño más exclusivo y clásico de la casa.

¿Por qué las joyas de J Balvin y Valentina Ferrer causaron tanto impacto?

Las joyas que lucieron son reconocidas por la cantidad de trabajo manual que llevan sus diseños, pues cada una fue creada a mano por especialistas en técnicas de orfebrería que han sido transmitidas de generación en generación, siendo piezas únicas de colección y que no se reproducen en cantidades masivas.

Valentina Ferrer lució un vestido negro de lentejuelas con un diamante amarillo de Tiffany & Co. (AFP: Dimitrios Kambouris)

La pareja no solo rindió homenaje a una clásica casa joyera, sino que expresaron a través de pequeños detalles que son una pareja unida, sin necesidad de recurrir a estilos muy llamativos o vestirse de la misma forma.

¿Qué mensaje enviaron J Balvin y Valentina Ferrer con su elección de joyería?

Lo interesante de la participación de Valentina y J Balvin en la alfombra roja es que lograron dejar entre los seguidores de este tipo de eventos, un mensaje de unidad en el que se refuerza el amor, la complicidad y la individualidad.

Lo que es importante como pareja es conservar la esencia de cada uno y el trabajo en equipo a través de pequeños gestos, un detalle que cautivó a los seguidores en redes sociales y que hoy convierten en tendencia el estilo con el que la pareja hizo sentir su presencia durante la alfombra roja de este evento musical.