Miley Cyrus genera preocupación en redes por su estado de salud: esto es lo que se sabe

Miley Cyrus llama la atención en redes sociales a causa de algunos reportes sobre una posible hospitalización. Las noticias llamaron la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a compartir publicaciones y buscar información para conocer detalles sobre su estado de salud.

¿Cómo empezaron los rumores sobre la hospitalización de Miley Cyrus?

La conversación inició el jueves 13 de noviembre del 2025, cuando perfiles dedicados al entretenimiento difundieron imágenes en las que se veía a Miley Cyrus saliendo de una clínica en Los Ángeles. De acuerdo con esas publicaciones, la artista habría ingresado al lugar tras presentar un episodio de debilidad.

El primer reporte fue compartido por Top Music Universe en Instagram. En él, se revela que la cantante iba acompañada por su madre, Tish Cyrus, mientras se retiraban del centro médico. Los internautas afirman que Miley necesitó apoyo para caminar, lo que intensificó las preguntas sobre qué pudo haber ocurrido.



La creadora de contenido Crixtar también replicó estas fotografías, señalando que provenían de paparazzis que habrían captado el momento. Su publicación amplificó el alcance del tema, provocando que seguidores de diferentes países comenzaran a preguntar por un comunicado oficial que confirmara o desmintiera la situación.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la posible hospitalización de Miley Cyrus?

Hasta el momento de esta publicación, ni Miley Cyrus ni su equipo han emitido declaraciones oficiales respecto a los reportes que circulan. Esto ha llevado a que buena parte de la información disponible provenga únicamente de usuarios y perfiles de entretenimiento que compartieron las imágenes.

Miley Cyrus genera preocupación por su salud / (Foto de AFP)

La ausencia de una confirmación mantiene la conversación abierta, especialmente porque las fotos difundidas no incluyen contexto adicional sobre el motivo de su presunta atención médica. Los usuarios en redes han pedido que se espere un comunicado oficial antes de sacar conclusiones.

¿Qué proyectos musicales ha tenido Miley Cyrus en 2025?

La conversación sobre Miley Cyrus en 2025 no solo gira alrededor de los reportes sobre su estado de salud. La artista ha estado vinculada recientemente a nuevos lanzamientos musicales y audiovisuales. Su proyecto más destacado del año es Something Beautiful, un álbum de estudio que llegó en mayo de 2025.

Estos han sido los proyectos de Miley Cyrus durante el 2025 / (Foto de AFP)

Miley también había revelado Prelude, sencillo que funcionó como adelanto del proyecto. Tras el estreno, los internautas comentaron que la artista confirmó que ya tiene preparado un nuevo álbum con 12 canciones, lo que generó expectativa entre quienes siguen su música.

Además, anunció Dream As One, tema que hace parte de la banda sonora de Avatar, cuyo lanzamiento está programado para el 14 de noviembre de 2025. Este anuncio mantuvo activa la conversación entre sus fans, quienes esperan un reporte oficial sobre su estado de salud mientras la cantante avanza en sus proyectos.