Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Michelle Rouillard preocupó tras revelar que "entró en pánico" en MasterChef Celebrity

Michelle Rouillard abrió su corazón para contar cómo en un reciente reto, vivió momentos de angustia en plena cocinada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025.
Michelle Rouillard hizo confesión sobre MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Michele Rouillard, quien hace parte del 'Top 5' de MasterChef Celebrity, recientemente sorprendió con impactante revelación luego de dar a conocer que, en medio de un reto entró en pánico0 en medio de un reto que, parar su tranquilidad, terminó llenándola de mucha satisfacción.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz colombiana abrió su corazón para contarle a sus seguidores varios momentos que ocurrieron iniciando el ciclo, uno de ellos, y quizás el que más causó sorpresa, fue las palabras que Valentina Taguado le dedicó y con las que dejó sepultadas las diferencias que tenían en el pasado.

Artículos relacionados

"Ayer en MasterChef empezó con algo que no esperaba: unas palabras muy bonitas de @valentinataguado. Después, en plena cocinada, se me engatilló el dedo de la mano derecha… mi mano oficial para absolutamente todo", escribió la exreina de belleza en la descripción del post que rápidamente alcanzó cientos de likes.

Artículos relacionados

Pero la revelación no terminó allí, pues más adelante la actual participante de la décima temporada preocupó al confesar que, en medio del reto y de la reacción que tuvo su dedo, entró en pánic0, incluso sintió ganas de llorar.

¿Por qué Michelle Rouillard lloró en plena cocinada de MasterChef Celebrity?

Y aunque el panorama no era el más alentador para Rouillard en ese momento, la situación cambió a su favor, pues aunque en algún punto pensó que no lograría terminar su plato, finalmente lo hizo, y no solo eso, también hubo cachete por parte del gran Jorge Rausch.

"Y lo mejor: ¡cachete de @jorge.rausch momentico que uno sueña y que significa mucho para nosotros. Directo al balcón y oficialmente en el Top 5 de MasterChef", señaló.

¿Quiénes llegaron al 'Top 5' de MasterChef Celebrity 2025?

Así mismo, la payanesa aprovechó para enviar amorosas palabras de Violeta Bergonzi, a quien le agradeció por darle un abrazo justo cuando más lo necesitaba, y a Claudia Bahamón, desde luego, por ser un ángel en el camino

Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025.
Michelle Rouillard hizo inesperado confesión. Foto | Canal RCN.

Finalmente, Michelle habló de lo que significó la reciente eliminación de Pichingo de la cocina más importante del mundo, por lo que no dudó en despedirlo recordando la calidad humana de su excompañero. "Ayer se fue @pichingohumor que es de esos seres que hacen más bonito cualquier lugar, divertido, noble, auténtico", comentó.

Por ahora, la integrante del 'Top 5' de MasterChef Celelebrity, continúa dando lo mejor de sí misma para lograr ese anhelado cupo en la final.

Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025.
Esto dijo Michelle Rouillard sobre las palabras que le dijo Valentina Taguado. Foto | Canal RCN.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lo que dijo Yina Calderón sobre Alejandro Riaño Yina Calderón

Yina Calderón se pronunció tras las polémicas declaraciones de Alejandro Riaño: “Me duele tanto”

Yina Calderón decidió responder a Alejandro Riaño luego de que él asegurara que nunca la invitaría a su programa.

Karen Sevillano sorprende con su cambio de imagen. Karen Sevillano

Karen Sevillano impacta con su nueva imagen y desata una ola de reacciones en redes sociales

Karen Sevillano reapareció en redes con un estilo renovado que sorprendió a sus seguidores y generó furor por su autenticidad.

Reconocida presentadora confesó la grave enfermedad con la que fue diagnosticada: ¿quién es? Talento nacional

Reconocida presentadora confesó la grave enfermedad con la que fue diagnosticada: ¿quién es?

Famosa presentadora rompió el silencio tras la enfermedad con la que fue diagnosticada y cómo la ha enfrentado.

Lo más superlike

Gregorio Pernía y Érika Rodríguez presentaron a su bebé Gregorio Pernía

Así se llama el hijo recién nacido de Gregorio Pernía: este es el significado detrás de su nombre

El actor Gregorio Pernía y Érika Rodríguez presentaron a su recién nacido y sorprendieron al revelar su nombre.

Altafulla y Diomedes Díaz Altafulla

Altafulla divierte tras video junto a la estatua de Diomedes Díaz: le recuerdan a Karina

Los aspirantes del cuarto grupo de La casa de los famosos 2026 se sinceran. La casa de los famosos

Los aspirantes de La casa de los famosos 3 revelan su situación sentimental en ¿Qué hay pa’ dañar?

La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país. Viral

Navidad Sin Hambre: la campaña que une a Colombia para llevar comida y esperanza a miles de familias

Christian Nodal y Angela Aguilar asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin GRAMMY. Christian Nodal

Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener con Ángela Aguilar