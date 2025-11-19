Michelle Rouillard preocupó tras revelar que "entró en pánico" en MasterChef Celebrity

Michele Rouillard, quien hace parte del 'Top 5' de MasterChef Celebrity, recientemente sorprendió con impactante revelación luego de dar a conocer que, en medio de un reto entró en pánico0 en medio de un reto que, parar su tranquilidad, terminó llenándola de mucha satisfacción.

Artículos relacionados Yina Calderón Manelyk González acusó a Yina Calderón de plagiar su icónica frase: "patético"

¿Qué le pasó a Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz colombiana abrió su corazón para contarle a sus seguidores varios momentos que ocurrieron iniciando el ciclo, uno de ellos, y quizás el que más causó sorpresa, fue las palabras que Valentina Taguado le dedicó y con las que dejó sepultadas las diferencias que tenían en el pasado.

Artículos relacionados Viral Mueren las gemelas Alice y Ellen Kessler: querían morir juntas

"Ayer en MasterChef empezó con algo que no esperaba: unas palabras muy bonitas de @valentinataguado. Después, en plena cocinada, se me engatilló el dedo de la mano derecha… mi mano oficial para absolutamente todo", escribió la exreina de belleza en la descripción del post que rápidamente alcanzó cientos de likes.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló chat con Bad Bunny: esto se dijeron

Pero la revelación no terminó allí, pues más adelante la actual participante de la décima temporada preocupó al confesar que, en medio del reto y de la reacción que tuvo su dedo, entró en pánic0, incluso sintió ganas de llorar.

¿Por qué Michelle Rouillard lloró en plena cocinada de MasterChef Celebrity?

Y aunque el panorama no era el más alentador para Rouillard en ese momento, la situación cambió a su favor, pues aunque en algún punto pensó que no lograría terminar su plato, finalmente lo hizo, y no solo eso, también hubo cachete por parte del gran Jorge Rausch.

"Y lo mejor: ¡cachete de @jorge.rausch momentico que uno sueña y que significa mucho para nosotros. Directo al balcón y oficialmente en el Top 5 de MasterChef", señaló.

¿Quiénes llegaron al 'Top 5' de MasterChef Celebrity 2025?

Así mismo, la payanesa aprovechó para enviar amorosas palabras de Violeta Bergonzi, a quien le agradeció por darle un abrazo justo cuando más lo necesitaba, y a Claudia Bahamón, desde luego, por ser un ángel en el camino

Michelle Rouillard hizo inesperado confesión. Foto | Canal RCN.

Finalmente, Michelle habló de lo que significó la reciente eliminación de Pichingo de la cocina más importante del mundo, por lo que no dudó en despedirlo recordando la calidad humana de su excompañero. "Ayer se fue @pichingohumor que es de esos seres que hacen más bonito cualquier lugar, divertido, noble, auténtico", comentó.

Por ahora, la integrante del 'Top 5' de MasterChef Celelebrity, continúa dando lo mejor de sí misma para lograr ese anhelado cupo en la final.