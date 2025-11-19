Karina García protagonizó beso con compañera en La mansión de Luinny

La influenciadora Karina Garcíafue tendencia en redes sociales luego de haberse besado con una de sus compañeras en el reality La mansión de Luinny.

Artículos relacionados Viral Mueren las gemelas Alice y Ellen Kessler: querían morir juntas

¿Cómo fue el beso de Karina García con una compañera en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido se encontraba jugando con varios de sus compañeros en la competencia a pasarse cartas boca a boca y terminó besando a una de las participantes.

La paisa le estaba pasando la carta a la modelo trans conocida como La Piry y la carta cayó al suelo y ambas resultaron dándose un beso.

Todos sus compañeros reaccionaron saltando y gritando, al igual que ellas dos, quienes tomaron el momento con diversión.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie: aclaró rumores de amputación

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el beso de Karina García y La Piry en La mansión de Luinny?

Tras el momento que vivieron las dos varios seguidores del reality reaccionaron al respecto, donde muchos detallaron lo mucho que se entretienen con las cosas que les ocurre y hacen, mientras que otros no dudaron en cuestionar a La Piry indicando que lo habría hecho intencional, mientras que otros juzgaron dichos juegos.

Por ahora, Karina García ocupa los primeros lugares en la tabla recibiendo todo el apoyo de sus fanáticos con su participación en esta competencia.

La influenciadora sigue disfrutando de esta experiencia y aclarando varios temas a sus fanáticos sobre su vida personal y profesional luego de ser cuestionada constantemente sobre ciertos como su ruptura con el cantante Altafulla, detallando que para ella esa historia ya hace parte de su pasado.

Faltan pocos días para que el reality se termine y ella pueda regresar a Colombia para seguir entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre su estilo de vida, proyectos y emprendimiento de ropa deportiva, con la que ha teniendo gran acogida.

Artículos relacionados James Rodríguez James Rodríguez causó revuelo tras romántico beso con su novia en partido

Por su parte, sigue distanciada de Yina Calderón pese a que esta le ha pedido disculpas por todo lo que le hizo en La casa de los famosos Colombia debido a que duda de su sinceridad sobre sus palabras, pues la mayoría de las veces lo ha hecho pasada de tragos.