Karina García protagonizó beso con compañera en La mansión de Luinny

Karina García se terminó besando con modelo trans en La mansión de Luinny en medio de un juego.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García en La mansión de Luinny
Karina García protagonizó inesperado momento en La mansión de Luinny/Canal RCN

La influenciadora Karina Garcíafue tendencia en redes sociales luego de haberse besado con una de sus compañeras en el reality La mansión de Luinny.

¿Cómo fue el beso de Karina García con una compañera en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido se encontraba jugando con varios de sus compañeros en la competencia a pasarse cartas boca a boca y terminó besando a una de las participantes.

Karina García se besa con compañera

La paisa le estaba pasando la carta a la modelo trans conocida como La Piry y la carta cayó al suelo y ambas resultaron dándose un beso.

Todos sus compañeros reaccionaron saltando y gritando, al igual que ellas dos, quienes tomaron el momento con diversión.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el beso de Karina García y La Piry en La mansión de Luinny?

Tras el momento que vivieron las dos varios seguidores del reality reaccionaron al respecto, donde muchos detallaron lo mucho que se entretienen con las cosas que les ocurre y hacen, mientras que otros no dudaron en cuestionar a La Piry indicando que lo habría hecho intencional, mientras que otros juzgaron dichos juegos.

Karina García se besó con La Piry

Por ahora, Karina García ocupa los primeros lugares en la tabla recibiendo todo el apoyo de sus fanáticos con su participación en esta competencia.

La influenciadora sigue disfrutando de esta experiencia y aclarando varios temas a sus fanáticos sobre su vida personal y profesional luego de ser cuestionada constantemente sobre ciertos como su ruptura con el cantante Altafulla, detallando que para ella esa historia ya hace parte de su pasado.

Faltan pocos días para que el reality se termine y ella pueda regresar a Colombia para seguir entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre su estilo de vida, proyectos y emprendimiento de ropa deportiva, con la que ha teniendo gran acogida.

Por su parte, sigue distanciada de Yina Calderón pese a que esta le ha pedido disculpas por todo lo que le hizo en La casa de los famosos Colombia debido a que duda de su sinceridad sobre sus palabras, pues la mayoría de las veces lo ha hecho pasada de tragos.

