Michelle Rouillard le respondió a Valentina Taguado tras su cruce en MasterChef Celebrity

Durante una prueba en parejas de MasterChef Celebrity, las participantes Michelle Rouillard y Valentina Taguado tuvieron diferencias que se vieron reflejadas en su plato y en el castigo que se llevaron, delantal negro.

¿Qué pasó entre Michelle Rouillard y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado y Michelle Rouillard tuvieron que hacer una receta con un arroz en específico que les tocó, eligiendo hacer un sushi.

Desde que supieron que tenían que trabajar las dos, ambas se mostraron algo incómodas, precisamente, Valentina detrás de cámaras expresó que no sabía si Michelle tenía algún problema con ella o si solo no había conexión.

Por su parte, Michelle con un tono de ironía le expresó a Valentina: "Te tocó conmigo querida", un comentario que avivó los sentimientos de Taguado de prevención. Esa poca conexión se vio durante la preparación de la receta y por eso al pasar al atril los jurados catalogaron su plato como uno de los más flojos de la noche.

Por ese motivo, los jurados Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch decidieron darles delantal negro a dos parejas, Raúl Ocampo y Caterin Escobar y Valentina Taguado y Michelle Rouillard.

¿Qué mensaje le envió Michelle Rouillard a Valentina Taguado tras su problema en MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado tuvo una curiosa reacción al momento de llevarse el delantal negro que para mucho fue una especie de indirecta para su compañera.

Ante todo esto que se vio al aire, Michelle decidió romper el silencio en sus redes sociales y confesar cómo se sintió trabajando con Valentina y si había o no algún problema con ella.

Hoy precisamente trabajé con Valentina Taguado y lo único que puedo decir es que hicimos un buen equipo.

Michelle fue enfática en que aunque no les salieron las cosas como esperaban en el reto, a ella le había alegrado compartir cocina con ella.

Frente a sus diferencias, la actriz no las ocultó, pero aseguró que le caía bien y que esperaba su relación mejore a futuro.

A pesar de nuestras diferencias, me cae muy bien, porque precisamente es sincera y directa. Tal vez en otro momento las cosas nos funcionen mejor.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado al mensaje de Michelle Rouillard sobre sus diferencias en MasterChef Celebrity?

Ante este mensaje de Michelle Rouillard, Valentina no se quedó callada y le respondió en los comentarios.

Taguado aprovechó para disculparse por su actitud durante el reto de MasterChef Celebrity, ya que a su parecer no tuvo la mejor disposición y por eso le pedía excusas.

Es obvio que no tuve la mejor actitud, discúlpame por eso y te agradezco que hayas trabajo tan bien, eres muy entregada y eso es admirable.

Valentina aprovechó para destacar su entrega durante la prueba y también por su reacción cuando tuvo que seguir con los chefs las eligieron para llevarse delantal negro.

