Michelle Rouillard hizo curiosa confesión sobre su relación amorosa con Jacobo Bonilla

Michelle Rouillard rompió el silencio sobre su relación sentimental y sorprendió con confesión: "Me habían hecho dudar".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Michelle Rouillard presumió a su pareja
Michelle Rouillard se sinceró sobre su relación amorosa. (Foto Canal RCN)

Michelle Rouillard se ganó el cariño de los televidentes tras su paso por MasterChef Celebrity en donde logró llegar hasta el top 6 de la temporada.

¿Qué detalles reveló Michelle Rouillard de su relación?

La actriz durante su paso por la competencia de cocina del Canal RCN logró encontrar el amor en medio de su preparación gastronómica.

Michelle Rouillard mantuvo en total reserva su relación amorosa hasta hace unas semanas, cuando decidió revelar que estaba enamorada.

La recordada actriz de Hasta que la plata nos separe reveló su estado sentimental a través de unas fotografías junto a Jacobo Bonilla.

Tras varias semanas de haber revelado su relación, Michelle decidió contarles algo a sus seguidores sobre cómo volvió a darse una oportunidad en el amor.

Michelle Rouillard mostró regalo de su pareja
Michelle Rouillard se sinceró sobre su relación amorosa. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cuáles fueron las fotos y mensaje que Michelle Rouillard compartió junto a su pareja?

La actriz compartió en las últimas horas un carrusel de fotografías en las que dejó ver el gran momento que vive a nivel sentimental con Jacobo.

Michelle se dejó ver posando de manera amorosa y tierna junto a su pareja, dejando románticas fotos en las que se mostraron dándose besos y gestos de cariño.

Junto a las instantáneas, la actriz confesó que se le complicó volverse a dar una oportunidad en el amor por malas experiencia en el pasado que le crearon miedos y barreras.

Por eso, al sentir que Jacobo había podido traspasar esos miedos, decidió confiar en su instinto y sentimientos y darse de nuevo una oportunidad en el amor.

Y de repente empezaron a caerse todas las paredes, las murallas, todas esas ideas que me habían hecho dudar. Empezó a sentirse genuino, lindo.


Jacobo no dejó pasar por desapercibido las fotos de Michelle y su mensaje, por lo que le dejó un comentario en donde le expresó su amor: "Te amo, mi amor".

¿Quién es Jacobo Bonilla, pareja de Michelle Rouillard?

De Jacobo Bonilla se sabe que es un reconocido chef que crea contenido para redes sociales y que tiene un reconocido restaurante en la capital colombiana.

El novio de Michelle Rouillard comparte varios momentos y acontecimientos de su vida personal y laboral a través de sus redes sociales en donde deja ver su gran experiencia y habilidad como cocinero.

Asimismo, Jacobo sostiene una cercana amistad con el chef y jurado de MasterChef Celebrity, Jorge Rausch.

Michelle Rouillard sobre quién ganará MasterChef
Novio de Michelle Rouillard es amigo de Jorge Rausch. (Foto: Canal RCN)
