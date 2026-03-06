Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Michell Orozco enseñó las marcas en su piel tras diagnóstico dermatológico: “iba a llorar”

Michell Orozco mostró las marcas que aparecieron en su piel tras ser diagnosticada con una enfermedad dermatológica.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Las marcas de Michell Orozco que impactaron a sus seguidores
Las marcas de Michell Orozco que impactaron a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

La reconocida actriz colombiana Michell Orozco sorprendió al reaparecer en redes sociales con notables marcas en su piel a causa de una enfermedad dermatológica con la que fue diagnosticada desde hace un tiempo.

¿Cuál fue la enfermedad dermatológica que le diagnosticaron a la actriz Michell Orozco?

Michell Orozco, reconocida por participar en producciones del Canal RCN como Lady, la vendedora de rosas y Tía Allison, reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado video en el que dejó en evidencia un nuevo episodio de urticaria.

Michelle Orozco con urticaria
Michelle Orozco muestra efectos de la urticaria/Canal RCN

La joven actriz ha padecido esta enfermedad durante varios meses y, según ha contado, las marcas suelen desaparecer con tratamiento médico. En esta ocasión, Orozco se mostró optimista al compartir la situación con un video en el que aparece bailando mientras enseña las marcas que aparecieron, esta vez, en una de sus piernas.

Junto al video escribió un comentario lleno de humor para amenizar esta experiencia recurrente en su vida.

“Me iba a poner a llorar, porque me pica mucho, pero mi esposo me dijo que tenía skin de leopardo”, bromeó la actriz.

Pese a la molestia que le generan estos episodios, la actriz decidió tomarse la situación con humor y continuar compartiendo con sus seguidores detalles de su día a día a través de sus redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la situación de salud de Michell Orozco?

Luego de que Michell Orozco compartiera detalles sobre el episodio de urticaria que enfrenta, varios internautas reaccionaron en redes sociales y dejaron diferentes comentarios sobre su situación.

“Yo también tengo urticaria, un día, ya cansada y casi llorando decidí anotar todos los alientos que comía en el día y si me brotaba, entendí que era alérgica al huevo y al tomate de árbol, dejé de comerlos y me paró”, comentó una usuaria.

Algunos aprovecharon para contar sus propias experiencias con esta enfermedad, mientras que otros manifestaron dudas sobre el tratamiento que ha recibido la actriz: “Como así, ¿con la medicina que te pusieron no te curaba para siempre?”, mencionó alguien más.

Michell Orozco preocupa al mostrar enfermedad en la piel que tiene
Michell Orozco mostró la enfermedad que tiene en la piel. (Fotos Canal RCN y Freepik)
