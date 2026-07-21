Messi habría dejado de seguir a Infantino tras la final del Mundial 2026; ¿hubo distanciamiento?

Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la conversación internacional luego de la final del Mundial 2026. Una supuesta decisión en sus redes sociales abrió nuevas especulaciones sobre la relación que mantiene con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

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¿Messi dejó de seguir a Gianni Infantino en Instagram tras el Mundial 2026?

Luego de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera de la cancha por una supuesta decisión en redes sociales.

Según reportes difundidos en plataformas digitales, el capitán argentino habría dejado de seguir en Instagram a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Messi y Gianni Infantino generan rumores tras el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

La situación generó comentarios entre los aficionados, quienes comenzaron a revisar la actividad del futbolista en la red social y notaron que el perfil del dirigente deportivo ya no aparecería dentro de las cuentas seguidas por Messi.

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La relación entre ambos había sido mostrada públicamente en diferentes momentos relacionados con el fútbol internacional. Durante los últimos años, el jugador argentino y el presidente de la FIFA coincidieron en ceremonias, entregas de premios y eventos oficiales organizados por el máximo organismo del fútbol mundial.

Por esta razón, la supuesta modificación en la cuenta de Instagram del delantero llamó la atención y abrió diferentes interpretaciones entre los internautas, especialmente después de una final marcada por la derrota de Argentina ante España.

¿Qué pasó entre Messi y Gianni Infantino durante la premiación del Mundial 2026?

La conversación alrededor de Lionel Messi y Gianni Infantino comenzó después de un momento ocurrido durante la ceremonia de premiación del Mundial 2026.

Tras la victoria de España sobre Argentina en la final del torneo, los futbolistas argentinos subieron al escenario para recibir sus medallas. En medio del protocolo, las cámaras captaron un breve intercambio entre el capitán argentino y el presidente de la FIFA.

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El momento llamó la atención de los aficionados. En las imágenes se ve cuando Gianni Infantino se acerca a Messi para saludarlo durante la premiación, sin embargo, algunos seguidores aseguran que el argentino no le prestó mucha atención y continuó caminando junto a sus compañeros.

Posteriormente, los fans relacionaron esa escena con la supuesta decisión de Messi de dejar de seguir a Infantino en Instagram. Sin embargo, no hay una confirmación oficial que conecte ambos hechos.

El episodio ocurrió después de una final en la que Argentina no logró quedarse con el título mundial frente a España.

Tras el encuentro, Messi tampoco entregó declaraciones relacionadas con el presidente de la FIFA ni explicó si existe algún cambio en su relación con el dirigente.