Messi explica por qué habla solo en español aunque sepa más idiomas

Lionel Messi no necesita levantar la voz ni dominar varios idiomas para hacerse entender en cualquier rincón del mundo, su figura trasciende fronteras, culturas y lenguas, y aun así, el capitán de la Selección argentina ha sido fiel a una decisión que llama la atención, hablar siempre en español cuando se dirige al público.

Artículos relacionados Vicky Berrío Karen y Vicky causaron furor al mostrar el primer ensayo del After de La casa de los famosos

¿Por qué Messi evita hablar otros idiomas en público?

A pesar de haber vivido más de dos décadas fuera de Argentina y de convivir diariamente con compañeros y entornos multiculturales, Messi reconoce que nunca se sintió cómodo expresándose en otro idioma frente a cámaras.

Y aunque entiende el inglés y puede comunicarse sin mayores dificultades, prefiere no utilizarlo en entrevistas o mensajes públicos, según explicó, no se trata de falta de capacidad, sino de una cuestión de pena.

Para él, hablar en español representa un espacio de seguridad, es su idioma natural y considera que mostrarse fiel a sí mismo es más importante que cumplir con expectativas externas.

¿Qué ocurrió con el video del Año Nuevo chino con Messi?

Con motivo del Año Nuevo chino, el club realizó una campaña especial en la que varios futbolistas enviaron saludos en ese idioma, buscando acercarse al público asiático.

Jugadores como Neymar y Luis Suárez participaron pronunciando frases en mandarín, mientras que Messi eligió un camino diferente.

Messi demuestra que se puede ser global sin dejar de ser fiel a uno mismo. (AFP: Luis ROBAYO)

Cuando llegó su turno frente a la cámara, saludó de manera cordial, pero lo hizo en español, deseando un “Feliz Año Nuevo chino” sin cambiar de idioma, el gesto se viralizó rápidamente y generó todo tipo de reacciones, desde críticas hasta mensajes de apoyo.

Años más tarde, Messi aclaró que aquella decisión no fue improvisada, sino previamente conversada con el club y desde el inicio dejó claro que no se sentía cómodo hablando en chino y que, si participaba, lo haría en su propio idioma.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara revela el secreto con el que recupera su figura tras dar a luz: “Yo soy muy ansiosa”

¿Qué revela esta decisión de Messi sobre su personalidad?

La explicación de Messi va más allá del idioma. Refleja una manera muy clara de entender la exposición pública, sin disfraces ni actuaciones forzadas, en un mundo donde muchas figuras buscan adaptarse constantemente a las tendencias globales, el argentino eligió mantenerse firme en algo tan básico como el idioma en el que se expresa.

Lionel Messi reveló por qué prefiere expresarse en su lengua materna ante el mundo. (AFP: Pau BARRENA)

Messi entiende que su impacto no depende de pronunciar palabras en otro idioma, sino de la coherencia entre lo que es dentro y fuera de la cancha, y al final, su elección también explica parte de su conexión con millones de personas, en cada aparición pública, Leo se muestra tal como es, sin imposturas.