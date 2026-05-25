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Melissa Martínez reaccionó a los rumores que la vinculan con Altafulla tras video viral, ¿qué dijo?

Un video de Altafulla generó especulaciones sobre posible cercanía con Melissa Martínez y así reaccionó la periodista deportiva.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Usuarios relacionaron a Melissa Martínez con Altafulla por detalles vistos en un video
Melissa Martínez llamó la atención tras reaccionar a comentarios sobre Altafulla. (Fotos: Canal RCN)

Melissa Martínez sorprendió en redes sociales luego de reaccionar a los rumores que comenzaron a relacionarla con el cantante barranquillero, Andrés Altafulla.

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¿Por qué relacionaron a Melissa Martínez con Andrea Altafulla?

Todo comenzó cuando Altafulla publicó un video en sus redes sociales en el que aparece disfrutando de un picnic. En las imágenes, el cantante deja ver algunos detalles del encuentro, mientras compartía con una persona cuya identidad no fue revelada.

Sin embargo, el video llamó la atención de varios usuarios, quienes empezaron a reaccionar en redes sociales y a especular sobre la identidad de la persona que aparecía junto al cantante.

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Según algunos comentarios, las uñas y el anillo que se alcanzaban a ver en el video tendrían similitudes con accesorios y detalles que recientemente había mostrado Melissa Martínez en sus publicaciones.

Usuarios relacionaron a Melissa Martínez con Altafulla por detalles vistos en un video
Melissa Martínez llamó la atención tras reaccionar a comentarios sobre Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Entre los mensajes, varios aseguraron que la periodista barranquillera había aparecido en un reciente video con el mismo color de uñas, por lo que comenzaron a relacionarla con el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

La situación generó revuelo en redes sociales y diferentes páginas de entretenimiento empezaron a replicar las especulaciones sobre una posible cercanía entre Melissa Martínez y Altafulla:

“Que dicha un novio así” o “Altafulla está en bello y esa combinación con Melissa todo que ver, ambos carismáticos, costeños, divertido, buena vibra”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo reaccionó Melissa Martínez a los rumores con Andrés Altafulla?

Melissa Martínez no pasó desapercibida y terminó reaccionando a una de las publicaciones relacionadas con el tema y sorprendió al dejar un “me gusta” en la publicación que hablaba sobre estos rumores.

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Actualmente, Altafulla se encuentra enfocado en su carrera musical y constantemente ha estado promocionando sus proyectos y canciones en redes sociales desde su salida de La casa de los famosos Colombia.

Usuarios relacionaron a Melissa Martínez con Altafulla por detalles vistos en un video
Melissa Martínez llamó la atención tras reaccionar a comentarios sobre Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Lo cierto es que Melissa Martínez y Altafulla sostienen una gran amistad. Por esta razón, algunos usuarios también han señalado que el encuentro podría estar relacionado con una colaboración para un videoclip musical, en el que la periodista estaría participando como modelo y apoyando al cantante barranquillero en esta etapa musical.

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