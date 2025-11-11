Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate y Mariana Zapata tuvieron fuerte discusión tras reencuentro, esto se dijeron

Melissa Gate y Mariana Zapata se reencontraron en La casa de Alofoke en República Dominicana.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Melissa Gate y Mariana Zapata
Melissa Gate y Mariana Zapata discutieron tras reencuentro/Canal RCN

Las influenciadoras Melissa Gate y Mariana Zapata se reencontraron en el reality La casa de Alofoke en República Dominicana, donde ambas están participando.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el reencuentro de Melissa Gate y Mariana Zapata?

Melissa Gate ingresó en la noche de este lunes 10 de noviembre al programa, en el que ya se encontraba Mariana Zapata, quien entró hace algunos días.

Melissa Gate llega a La casa de Alofoke

Como bien se conoce su rivalidad, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia tuvo su entrada atacando inmediatamente a la influenciadora tildándola de "mentirosa" e "hipócrita".

Artículos relacionados

¿Qué se dijeron Melissa Gate y Mariana Zapata tras reencontrarse?

Melissa Gate se dirigió directamente a Mariana Zapata y le señaló que ella no le da miedo y que le agradeciera por la pauta gratis.

Mariana Zapata y Melissa Gate se reencontraron en Alofoke

Mariana intentó defenderse, pero Melissa la mandaba a callar, pero la paisa no se dejó y le señaló que ella nunca fue su amiga.

"Vos nunca fuiste mi amiga, me utilizaste", le señaló Mariana.

Melissa comenzó a actuar y aplicarse gotas en los ojos señalando que iba a aplicarse lágrimas tan falsas como ella.

Alofoke le preguntó a Melissa si habían sido amigas y ella señaló que no, por lo que Mariana de inmediato le recordó la cantidad de veces que la mencionó como su mejor amiga en La casa de los famosos Colombia.

"La más amada por ti que me amaste, la más odi*da porque ya me odi*s, pero jamás tendrá una amiga como yo y jamás me vas a olvidar", le señaló Mariana tras acercarse y Melisas no le contestó nada.

Además, en conversación con Alofoke Melissa la tildó de haberle sido infiel a su expareja Mr Stiven con el cantante JLexis, por lo que, ella la desmintió, pero le siguió el juego.

Posteriormente, Mariana resaltó que era imposible poder hablar con ella, pero que estaba ansiosa por seguir en el reality ahora que Melissa estaba; sin embargo sabía que el jueves se debía ir por compromisos labores.

Artículos relacionados

Tras su discusión, varios de sus compañeros e internautas tomaron partido, alguno a favor de Mariana y otros apoyando a Melissa Gate.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La emotiva imagen de Valentina Taguado con Alejandra Urrea que conquistó a sus seguidores Valentina Taguado

Valentina Taguado dedicó un emotivo mensaje a Alejandra Urrea: “Todo lo que está bien en la vida”

Valentina Taguado compartió una emotiva foto con Alejandra Urrea y Johana Velandia tras ¿Qué hay pa’ dañar?

Feid cocincide con su exnovia en medio de los rumores de su separación. Feid

El reencuentro de Feid con su ex, tras rumores de su separación con Karol G

Se viralizó un video en donde se ve a Feid coincidir con su exnovia, en medio de su supuesta separación con Karol G.

Ex de Aida Victoria Merlano revoluciona las redes al comer perros calientes de 6mil pesos. Aída Victoria Merlano

Expareja de Aida Victoria Merlano recibió críticas por comer perro caliente con camiseta de lujo

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, fue grabado en una escena que desató críticas y memes en redes sociales.

Lo más superlike

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus fanáticos que le dio varicocele como en tres ocasiones.

Detienen a Devyn Michaels tras ser la sospechosa de la muerte de su expareja Viral

Detienen a actriz de contenido para adultos, sospechosa de la trágica muerte de su expareja

Descubre cuándo será el gran estreno de ‘La Sustituta’ Producciones RCN

La Sustituta: descubre cuándo se estrenará la producción de suspenso del Canal RCN que atrapará a todos

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia