Melissa Gate y Mariana Zapata tuvieron fuerte discusión tras reencuentro, esto se dijeron

Las influenciadoras Melissa Gate y Mariana Zapata se reencontraron en el reality La casa de Alofoke en República Dominicana, donde ambas están participando.

¿Cómo fue el reencuentro de Melissa Gate y Mariana Zapata?

Melissa Gate ingresó en la noche de este lunes 10 de noviembre al programa, en el que ya se encontraba Mariana Zapata, quien entró hace algunos días.

Como bien se conoce su rivalidad, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia tuvo su entrada atacando inmediatamente a la influenciadora tildándola de "mentirosa" e "hipócrita".

¿Qué se dijeron Melissa Gate y Mariana Zapata tras reencontrarse?

Melissa Gate se dirigió directamente a Mariana Zapata y le señaló que ella no le da miedo y que le agradeciera por la pauta gratis.

Mariana intentó defenderse, pero Melissa la mandaba a callar, pero la paisa no se dejó y le señaló que ella nunca fue su amiga.

"Vos nunca fuiste mi amiga, me utilizaste", le señaló Mariana.

Melissa comenzó a actuar y aplicarse gotas en los ojos señalando que iba a aplicarse lágrimas tan falsas como ella.

Alofoke le preguntó a Melissa si habían sido amigas y ella señaló que no, por lo que Mariana de inmediato le recordó la cantidad de veces que la mencionó como su mejor amiga en La casa de los famosos Colombia.

"La más amada por ti que me amaste, la más odi*da porque ya me odi*s, pero jamás tendrá una amiga como yo y jamás me vas a olvidar", le señaló Mariana tras acercarse y Melisas no le contestó nada.

Además, en conversación con Alofoke Melissa la tildó de haberle sido infiel a su expareja Mr Stiven con el cantante JLexis, por lo que, ella la desmintió, pero le siguió el juego.

Posteriormente, Mariana resaltó que era imposible poder hablar con ella, pero que estaba ansiosa por seguir en el reality ahora que Melissa estaba; sin embargo sabía que el jueves se debía ir por compromisos labores.

Tras su discusión, varios de sus compañeros e internautas tomaron partido, alguno a favor de Mariana y otros apoyando a Melissa Gate.