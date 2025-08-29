Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate y Luca Onestini confirman viaje juntos, ¿nace un nuevo amor?

Melissa Gate y Luca Onestini, exparticipante de All-Stars, revelaron que planean un viaje juntos: el destino sorprende.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Melissa Gate y Luca Onestini confirman viaje juntos: ¿romance en puerta?
Melissa Gate y Luca Onestini sorprenden: así será su primer viaje juntos. (Foto Canal RCN).

Luego de meses de haber visitado La casa de los famosos All-Stars como invitada especial, Melissa Gate reapareció junto a Luca Onestini. La pareja que conquistó a los televidentes por su química dentro del reality volvió a sorprender, esta vez por su unión fuera de cámaras, pues ahora estarían planeando su primer viaje juntos.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la relación de Melissa Gate y Luca Onestini en La casa de los famosos All-Stars?

Vale la pena recordar que poco después de que Melissa Gate llegara a La casa de los famosos All-Stars como parte de un intercambio con la influencer mexicana Manelyk González, la influenciadora paisa tuvo una conexión inmediata con el modelo italiano Luca Onestini.

Melissa Gate y Luca Onestini
Melissa Gate y Luca Onestini confirman viaje y desatan rumores de romance. (Foto Canal RCN).

Y es que el Luca habría quedado encantado con el personaje que la influenciadora ha ido perfeccionando en los últimos años, a tal punto de adaptarlo a él y convertirse en Melisso Gate. Pues una vez la influenciadora abandonó All-Stars, el también presentador sorprendió al imitar sus dichos, ganándose así al público nacional e internacional.

Artículos relacionados

¿Luca Onestini y Melissa Gate planearon su primer viaje junto? Este sería el destino acordado

Ahora bien, una vez los realities llegaron a su fin y todos los participantes retomaron sus vidas reales, los internautas comenzaron a evidenciar ciertas interacciones en redes sociales entre ambas personalidades, pero no fue sino hasta hace pocas horas que se les volvió a ver interactuando en tiempo real, esta vez por medio de la pantalla.

Melissa Gate y Luca Onestini confirman que planean un viaje juntos
Melissa Gate y Luca Onestini revelan detalles de su primer viaje juntos. (Foto Canal RCN).

Pues ambas personalidades lograron conectar por medio de una batalla en la plataforma de videos TikTok, en donde Luca terminó perdiendo en contra de Melissa. Como recompensa la influenciadora paisa le habría pedido que la llevara de viaje a Italia, a lo que él le respondió que también debían visitar La Torre Eiffel en París.

Por lo pronto, la pareja de famosos no ha revelado más información al respecto, por lo que sus seguidores se mantienen a la expectativa por saber más sobre esta travesía que uniría nuevamente a Luca y Melissa Gate en un mismo lugar.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón le gusta Westcol Yina Calderón

Yina Calderón reveló que le gusta Westcol: "No me importa la plata"

La empresaria Yina Calderón hizo inesperada confesión sobre lo que siente por el streamer Westcol.

¿Brujería en el amor? Yeferson Cossio revela lo que le hizo su expareja Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló que su expareja le hizo brujería: “yo la confronté”

Yeferson Cossio sorprendió al revelar que una de sus exparejas le había hecho brujería: contó Tenebroso detalle.

¿Quién es Wendel Luis Gnoatto, prometido de Tatiana Franko? Talento nacional

Él es Wendel Luis Gnoatto, el brasileño que se casará con la presentadora Tatiana Franko

Tatiana Franko fue paciente de su ahora prometido, Wendel Luis Gnoatto, con quien empezó una relación en 2020.

Lo más superlike

Karol G en el Vaticano Karol G

Karol G cantará en el Vaticano, será la primera latina en hacerlo

Detalles de la presentación que realizará la artista Karol G en la santa sede organizado por el Papa León XIV.

Mariana Morales Ospina Miss Universe Colombia

Ella es Mariana Morales Ospina, la primera mujer transgénero en competir en Miss Universe Colombia

Un imitador de Justin Bieber terminó vetado de por vida tras causar una millonaria pérdida en un bar de Las Vegas. Justin Bieber

Un hombre se hizo pasar por Justin Bieber en Las Vegas y causó una pérdida millonaria

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón