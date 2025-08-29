Melissa Gate y Luca Onestini confirman viaje juntos, ¿nace un nuevo amor?

Luego de meses de haber visitado La casa de los famosos All-Stars como invitada especial, Melissa Gate reapareció junto a Luca Onestini. La pareja que conquistó a los televidentes por su química dentro del reality volvió a sorprender, esta vez por su unión fuera de cámaras, pues ahora estarían planeando su primer viaje juntos.

¿Cómo fue la relación de Melissa Gate y Luca Onestini en La casa de los famosos All-Stars?

Vale la pena recordar que poco después de que Melissa Gate llegara a La casa de los famosos All-Stars como parte de un intercambio con la influencer mexicana Manelyk González, la influenciadora paisa tuvo una conexión inmediata con el modelo italiano Luca Onestini.

Melissa Gate y Luca Onestini confirman viaje y desatan rumores de romance. (Foto Canal RCN).

Y es que el Luca habría quedado encantado con el personaje que la influenciadora ha ido perfeccionando en los últimos años, a tal punto de adaptarlo a él y convertirse en Melisso Gate. Pues una vez la influenciadora abandonó All-Stars, el también presentador sorprendió al imitar sus dichos, ganándose así al público nacional e internacional.

¿Luca Onestini y Melissa Gate planearon su primer viaje junto? Este sería el destino acordado

Ahora bien, una vez los realities llegaron a su fin y todos los participantes retomaron sus vidas reales, los internautas comenzaron a evidenciar ciertas interacciones en redes sociales entre ambas personalidades, pero no fue sino hasta hace pocas horas que se les volvió a ver interactuando en tiempo real, esta vez por medio de la pantalla.

Melissa Gate y Luca Onestini revelan detalles de su primer viaje juntos. (Foto Canal RCN).

Pues ambas personalidades lograron conectar por medio de una batalla en la plataforma de videos TikTok, en donde Luca terminó perdiendo en contra de Melissa. Como recompensa la influenciadora paisa le habría pedido que la llevara de viaje a Italia, a lo que él le respondió que también debían visitar La Torre Eiffel en París.

Por lo pronto, la pareja de famosos no ha revelado más información al respecto, por lo que sus seguidores se mantienen a la expectativa por saber más sobre esta travesía que uniría nuevamente a Luca y Melissa Gate en un mismo lugar.