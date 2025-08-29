Jhon Durán recibió mala noticia previo a partidos de Colombia por Eliminatorias

El nombre del futbolista colombiano Jhon Jader Durán ha estado en el foco mediático en los últimos días por diferentes aspectos entorno a su vida personal y profesional.

¿Cuál fue la mala noticia que recibió el futbolista Jhon Jader Durán?

El jugador Jhon Durán se ha convertido en uno de los número 9 con más proyección en la Selección Colombia, siendo en los últimos partido de la tricolor el delantero referencia.

Sin embargo, en las últimas semanas el delantero no ha tenido sus mejores días, esto luego de quedar eliminado el pasado 27 de agosto de la fase previa de la Champions League contra el Benfica de Richard Ríos.

Precisamente, Jhon Jader Durán salió lesionado en este partido y no pudo ayudar a su equipo a lograr el objetivo más importante de la temporada. Ante esto, el Fenerbahce, decidió tomar radical decisión, despedir al técnico José Mourinho.

Despidieron a José Mourinho, técnico de Jhon Jáder Durán. (Foto Raul Arboleda / AFP)

Despidieron a José Mourinho del Fenerbahce, equipo de Jhon Durán, ¿por qué?

El técnico José Mourinho goza de gran renombre en el mundo del fútbol y su trayectoria lo respalda, pasando por equipo como el Inter de Milán, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, entre otros.

El técnico portugués venía siendo el director técnico del equipo desde la temporada 2024-2025 en donde intentó consolidar un equipo competitivo para jugar torneos internacionales como la UEFA Champions League.

Tras la eliminación del equipo de la fase previa del torneo, el club decidió prescindir de su contrato y darle una indemnización millonaria por el despido de aproximadamente 15 millones de euros.

"Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera".

¿Jhon Jáder Durán será convocado con la Selección Colombia?

Los problemas para Jhon Durán no paran ahí, ya que es la gran duda en la convocatoria de la Selección Colombia para Eliminatorias en los partidos ante Bolivia y Venezuela.

Esto tras su lesión con el Fenerbahce y también la supuesta pelea que tuvo con el técnico de la tricolor Néstor Lorenzo en la fecha pasada de Eliminatorias al Mundial en donde salió desconvocado.

Precisamente, José Mourinho en su última rueda de prensa aseguró que Durán no estaba bien a nivel físico: “Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos".