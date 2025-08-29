Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhon Durán recibió mala noticia previo a partidos de Colombia por Eliminatorias

El futbolista Jhon Jáder Durán no pasa por un bueno momento en el Fenerbahce y en las últimas horas recibió mala noticia, ¿no va con Colombia?

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Despidieron a técnico de Jhon Durán
Jhon Durán no pasa por su mejor momento y recibió mala noticia. (AFP: RAUL ARBOLEDA)

El nombre del futbolista colombiano Jhon Jader Durán ha estado en el foco mediático en los últimos días por diferentes aspectos entorno a su vida personal y profesional.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la mala noticia que recibió el futbolista Jhon Jader Durán?

El jugador Jhon Durán se ha convertido en uno de los número 9 con más proyección en la Selección Colombia, siendo en los últimos partido de la tricolor el delantero referencia.

Sin embargo, en las últimas semanas el delantero no ha tenido sus mejores días, esto luego de quedar eliminado el pasado 27 de agosto de la fase previa de la Champions League contra el Benfica de Richard Ríos.

Precisamente, Jhon Jader Durán salió lesionado en este partido y no pudo ayudar a su equipo a lograr el objetivo más importante de la temporada. Ante esto, el Fenerbahce, decidió tomar radical decisión, despedir al técnico José Mourinho.

James Rodríguez y Jhon Jáder Durán
Despidieron a José Mourinho, técnico de Jhon Jáder Durán. (Foto Raul Arboleda / AFP)

Artículos relacionados

Despidieron a José Mourinho del Fenerbahce, equipo de Jhon Durán, ¿por qué?

El técnico José Mourinho goza de gran renombre en el mundo del fútbol y su trayectoria lo respalda, pasando por equipo como el Inter de Milán, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, entre otros.

El técnico portugués venía siendo el director técnico del equipo desde la temporada 2024-2025 en donde intentó consolidar un equipo competitivo para jugar torneos internacionales como la UEFA Champions League.

Tras la eliminación del equipo de la fase previa del torneo, el club decidió prescindir de su contrato y darle una indemnización millonaria por el despido de aproximadamente 15 millones de euros.

"Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera".

Artículos relacionados

¿Jhon Jáder Durán será convocado con la Selección Colombia?

Los problemas para Jhon Durán no paran ahí, ya que es la gran duda en la convocatoria de la Selección Colombia para Eliminatorias en los partidos ante Bolivia y Venezuela.

Esto tras su lesión con el Fenerbahce y también la supuesta pelea que tuvo con el técnico de la tricolor Néstor Lorenzo en la fecha pasada de Eliminatorias al Mundial en donde salió desconvocado.

Precisamente, José Mourinho en su última rueda de prensa aseguró que Durán no estaba bien a nivel físico: “Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón le gusta Westcol Yina Calderón

Yina Calderón reveló que le gusta Westcol: "No me importa la plata"

La empresaria Yina Calderón hizo inesperada confesión sobre lo que siente por el streamer Westcol.

¿Brujería en el amor? Yeferson Cossio revela lo que le hizo su expareja Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló que su expareja le hizo brujería: “yo la confronté”

Yeferson Cossio sorprendió al revelar que una de sus exparejas le había hecho brujería: contó Tenebroso detalle.

¿Quién es Wendel Luis Gnoatto, prometido de Tatiana Franko? Talento nacional

Él es Wendel Luis Gnoatto, el brasileño que se casará con la presentadora Tatiana Franko

Tatiana Franko fue paciente de su ahora prometido, Wendel Luis Gnoatto, con quien empezó una relación en 2020.

Lo más superlike

Karol G en el Vaticano Karol G

Karol G cantará en el Vaticano, será la primera latina en hacerlo

Detalles de la presentación que realizará la artista Karol G en la santa sede organizado por el Papa León XIV.

Mariana Morales Ospina Miss Universe Colombia

Ella es Mariana Morales Ospina, la primera mujer transgénero en competir en Miss Universe Colombia

Un imitador de Justin Bieber terminó vetado de por vida tras causar una millonaria pérdida en un bar de Las Vegas. Justin Bieber

Un hombre se hizo pasar por Justin Bieber en Las Vegas y causó una pérdida millonaria

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón