¿Laura de León y Salomón Bustamante se separaron? Esto es lo que se sabe

En los últimos días, han aumentado los rumores que indicarían que Laura de León y Salomón Bustamante estarían en crisis.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Laura de León y Salomón Bustamante.
Crecen los rumores sobre la posible ruptura de Laura de León y Salomón Bustamante. Foto | Canal RCN.

En los últimos días, los nombres de Laura de León y Salomón Bustamante se han apoderado de la conversación en las redes sociales, lo anterior como parte de los recientes rumores en los que aseguran que la pareja estaría enfrentando una crisis.

¿Laura de León y Salomón Bustamante terminaron? Esto es lo que sabe

Según lo han dado a conocer diferentes medios nacionales y usuarios de las plataformas digitales, la pareja no estaría pasando por un buen momento, y hasta se ha insinuado una posible ruptura de ambos famosos.

Un tema que también ha alimentado las especulaciones sobre la distancia entre Laura y Salomón y que sería para muchos la prueba de que algo está sucediendo, es el hecho de que el presentador actualmente no sigue a la reconocida actriz en su cuenta oficial de Instagram, mientras que ella sí.

A lo anterior, también se suma, que, desde hace unas semanas atrás, Bustamante está radicado en Cartagena, mientras que De León se mantiene en Bogotá, ciudad en la que cumple con sus proyectos laborales.

Laura de León durante Rojo Carmesí
Rumores aseguran que Laura de León y Salomón Bustamante se habrían separado. Foto | Canal RCN.

 

La situación que, cabe señalar, aún no ha sido confirmada por ninguno de los dos, ha sido por supuesto ampliamente comentada por los internautas, quienes han expresado sus opiniones, unos, creen que esto se veía venir, y otros lamentaron la supuesta separación.

¿Cuál fue la última aparición de Laura de León y Salomón Bustamante juntos?

Al revisar la cuenta de Instagram de la pareja, en efecto, la última publicación que hicieron en donde se les puede ver juntos, fue hace aproximadamente dos meses, lo cual, llama la atención teniendo en cuenta que anteriormente con frecuencia compartían contenido juntos.

Salomón Bustamante posa a la cámara sonriente.
La distancia entre ambos sería la prueba de una posible crisis. Foto | Canal RCN.

Cabe mencionar que, Salomón, recordado por su participación en el matutino Muy Buenos Días del Canal RCN y Laura, actriz de importantes producciones como Leandro Día, La Ley del Corazón y Rojo Carmesí, dieron el sí por primera vez en una boda civil en el 2020, más tarde, en el 2021 llegaron al altar en una bosa religiosa que se celebró en la Catedral de Cartagena, la ciudad natal de los dos.

Por ahora, muchos se mantienen expectantes por saber más detalles de lo que viene ocurriendo, por lo que se espera que alguno pueda confirmar, o por le contrario, desmentir esta información.

