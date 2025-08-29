Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García tuvo inesperada discusión con su entrenador de boxeo: esto pasó

Karina García habría tenido un inconveniente en sus entrenamientos de boxeo que terminó en una discusión con su entrenador.

Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García sorprendió con fuerte discusión con su entrenador de boxeo
Discusión entre Karina García y su entrenador genera rumores antes de su enfrentamiento. (Foto Canal RCN).

Karina García vuelve a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez por un video que circula en las plataformas digitales en las que se le ve en una inesperada discusión con su entrenador de boxeo.

¿Qué pasó con Karina García y su entrenador de boxeo?

Desde hace varias semanas Karina García viene entrenando fuertemente con el fin de estar en perfectas condiciones para su enfrentamiento contra la influencer mexicana Karely Ruiz en el evento organizado por Westcol, Stream Fighters 4.

La razón detrás de la discusión entre Karina García y su entrenador de boxeo
Karina García tuvo un tenso momento con su entrenador de boxeo. (Foto Canal RCN).

Por esta razón, cada que tiene la disponibilidad acude a sus entrenamientos con un profesional en el tema, y aunque siempre se le ha visto con una gran actitud, esta vez no fue así.

Según se ve en el video que se viralizó en las redes sociales, Karina García habría decidido parar el entrenamiento por razones que se desconocen, pues se puede escuchar de fondo a su entrenador expresarle que llorar era fácil, y que en ves de esto debía ponerse a entrenar.

“Chillar y llorar o hacer el esfuerzo para que las cosas nos salgan bien hechas. Es que llorar es fácil”, se escucha al entrenador.

Esta última afirmación causó molestia en Karina García quien le cuestionó su afirmación al decir que estaba equivocado, ya que llorar no era nada fácil.

“Profe, llorar no es fácil, porque cuando usted llora, usted bota energía, usted queda agotado. Llorar no es fácil, ¿usted cree que reproducir lágrimas es muy fácil? Qué tal”

Incluso, la creadora de contenido retó a su entrenador a que llorara en ese preciso momento, si tanto consideraba que esta acción era fácil. Ante sus palabras, el profesor se limitó a responder: “Entonces llore y no entrene”

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz?

El enfrentamiento entre Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, y la influenciadora mexicana Karely Ruiz tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus en Bogotá.

Karina García y su entrenador de boxeo protagonizaron un tenso momento
Así fue la inesperada discusión de Karina García con su entrenador de boxeo. (Foto Canal RCN).

Este contará no solo con aforo presencial, sino que también será transmitido por medio de la plataforma de streaming, Kick.

Así mismo, el evento contará con más enfrentamientos, entre esos el de la polémica influenciadora Yina Calderón y la barranquillera Andrea Valdiri.

