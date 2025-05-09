Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate y La Divaza causan revuelo tras estar juntos en México | FOTOS

Melissa Gate y La Divaza deslumbraron en México luciendo trajes de dos piezas, generando reacciones entre sus seguidores.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Melissa Gate, La Divaza
Así fue el encuentro entre Melissa Gate y La Divaza | Foto Canal RCN - Sergi Alexander

Melissa Gate y La Divaza sorprendieron juntos tras estar en México.

¿Cómo fueron las fotos de Melissa Gate y La Divaza?

La segunda finalista de La casa de los famosos Colombia reveló a través de su cuenta de Instagram, quien cuenta con millones de seguidores, algunas fotos con La Divaza en traje de dos piezas.

Recordemos que La Divaza se destaca por sus videos, autenticidad y carisma. Siempre comparte detalles de su vida profesional como personal, generando un gran vínculo entre sus seguidores. Además, se destacó por su participación en La casa de los famosos Estados Unidos, donde nació un gran vínculo con Ariadna Gutiérrez, exreina de belleza de Colombia.

En las fotos, ambos creadores de contenido deslumbraron con su belleza y espectacular figura. En la descripción, Melissa escribió: 'Muchas no van a soportar'.

 

¿Cómo fue las reacciones de los fans tras ver juntos a Melissa y La Divaza?

Las reacciones de varios seguidores no se hicieron esperar. Emiro Navarro, quien fue participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, destacó lo emocionante y feliz que se siente por Melissa.

"Dios mío padre"

No solo eso, La Toxi Costeña se unió a la celebración y más creadores de contenido aseguraron que su apoyo para Melissa y La Divaza.

¿Por qué Melissa Gate se reencontró con La Divaza?

Recientemente, Melissa Gate cautivó a sus seguidores tras estar en México, allí tuvo la oportunidad de realizar distintas entrevistas en Telemundo y hablar sobre cómo fue su participación en La casa de los famosos Colombia.

Asegurando que fue una gran experiencia ya que la llevó a la cúspide de su carrera. De hecho, recalcó que se encuentra trabajando en varios proyectos personales, por ejemplo en la industria musical ya que quiere seguir lanzando nuevas canciones y sencillos.

Aunque se desconoce el encuentro entre Melissa Gate y La Divaza, se espera que puedan realizar muchos contenidos para todos sus fanáticos.

Melissa Gate
Así fue el encuentro entre Melissa Gate y La Divaza | Foto Canal RCN
