Melissa Gate se habría despachado en contra de Manelyk al defenderse de Caramelo

Melissa Gate conoció que Caramelo se habría referido mal de ella y al defenderse, le pudo lanzar una pulla a Manelyk González.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La popularidad de Melissa Gate aumentó tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2025 y en los últimos días, la paisa ha ganado seguidores de toda Latinoamérica, pues viajó a México para hacer gira de medios y colaborar con creadores de contenido de ese país, como, por ejemplo, Karime Pindter, Kunno, Karely Ruiz y el venezolano ‘La Divaza’.

Por otro lado, la colombiana ha aprovechado su estadía en México para seguir generando contenido y dar entrevistas, precisamente, en un Live habló de Caramelo y Manelyk González.

¿Qué fue lo que Caramelo dijo de Melissa Gate al salir de La casa de los famosos Colombia?

A través de redes sociales está circulando la grabación de un Live que tuvo Melissa Gate con un entrevistador, quien le preguntó por las declaraciones que dio Caramelo, el ganador de La casa de los famosos All Star y novio de Manelyk González, pues de acuerdo con el lo que se evidencia en el video, el hombre le dice a Gate que Caramelo que él se refirió despectivamente de la paisa cuando salió de la competencia en la que quedó como segunda finalista y esto sorprendió a Melissa, pues dijo que no sabía eso y que de hecho, “pensó que él la quería”.

¿Melissa Gate se habría despachado en contra de Manelyk al defenderse de Caramelo?

Con las palabras de Melissa Gate, luego de sorprenderse al conocer que Caramelo usó palabras despectivas en su contra, la paisa no se quedó callada y le respondió diciendo que “cada quien habla de lo que tiene en su corazón”, además, añadió que “mirara a su alrededor y ver quien era la verdadera “fufuruf4”. Aunque ella no dijo mucho, la reacción de los usuarios de redes sociales no se hizo esperar y asumieron que esa habría sido una pulla para Manelyk.

¿Qué reveló Melissa Gate en su Live con Kunno?

Mencionado anteriormente, Melissa Gate hizo contenido con el famoso influencer Kunno, quien se divirtió mucho con la colombiana y en medio de su live, Melissa confesó las intervenciones estéticas que se ha hecho y reveló un accidente que tuvo cuando se duchaba, hecho que generó que se quitara implantes de su parte trasera. Por otro lado, Gate entretuvo no solo a Kunno, sino a los seguidores del live, quienes no pararon de reír con las ocurrencias de la colombiana.

