Melissa Gate reveló cuáles han sido los procedimientos estéticos que se ha realizado

Melissa Gate le confesó a Kunno cuáles son esos procedimientos estéticos que se ha hecho y cuáles les gustaría hacerse.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Melissa Gate reveló los procedimientos estéticos que se ha hecho

Luego de la gran final de La casa de los famosos Colombia 2025, Melissa Gatesigue sonando en los medios y en las redes sociales, pues recientemente, viajó a México para colaborar con otros creadores de contenido de Latinoamérica y para hacer gira de medios en ese país y ha sido tanto su éxito, que mantiene entretenidos a sus nuevos seguidores mexicanos.

¿Cuáles son los procedimientos estéticos que se ha realizado Melissa Gate?

A través de un live que realizó el creador de contenido Kunno, el mexicano estuvo acompañado de la paisa Melissa Gate, con quien conversó por mucho tiempo mientras bailaban y armaban un lego y precisamente, en medio de su diálogo, Gate confesó que una de sus intervenciones médicas fue ponerse prótesis en su parte trasera, pero dejó claro que, si fuera por ella, quisiera hacerse más retoques. Sin embargo, al hablar de este tema, confesó que se tuvo que quitar esos elementos de su cuerpo, debido a un accidente.

¿Cuál fue el accidente que tuvo Melissa Gate que hizo que se retirara las prótesis?

De acuerdo con la creadora de contenido colombiana, un día mientras ella se duchaba, se resbaló y cayó en su baño, peor fue tan dura su caída que una de sus prótesis se le subió, además, reveló que su médico le dijo que de no ser por esos elementos que tenía en su parte trasera, se hubiese lastimado el coxis y todo hubiera sido peor.

Melissa dijo que padeció de mucho dolor y que incluso le quedó un hematoma que casi no le quita luego de dicho suceso, pero reveló que así está bien, además que sí se había arrepentido de realizarse ese procedimiento.

¿Cuáles son las intervenciones estéticas que se haría Melissa Gate?

En varios videos publicados en redes sociales, reúnen partes diferentes de la conversación que Melissa tuvo con Kunno y en uno de esos edits, la colombiana confesó que le gustaría hacerse otras intervenciones estéticas, como por ejemplo la rinoplastia. Ante su confesión, el influencer mexicano la cuestionó preguntando la razón de querer hacerse esa intervención si ella no lo necesita, pero como era de esperarse, la paisa le respondió con gracia y le dijo que “ella quería gastarse su dinero así”.

