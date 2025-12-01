Melissa Gate se derrumbó en lágrimas en La casa de Alofoke: "estoy al borde la locura"

La influenciadora Melissa Gate no pudo ocultar sus lágrimas en La casa de Alofoke luego de que no se sintiera a gusto en el reality por como han sido varios de sus compañeros con ella.

¿Por qué Melissa Gate rompió en llanto en La casa de Alofoke?

La creadora de contenido decidió unirse al reality de Alofoke en República Dominicana, pero algunos de sus compañeros le dejaron en claro que no esperan agradarles.

La paisa decidió irse al confesionario para estar sola y poder llorar sin que nadie la viera.

"Estoy al borde la locura, tengo neurosis, trato de disimular, pero no puedo. Cuando yo estoy bien se nota y cuando no se nota más. Desde que me levanté no he parado de llorar, voy a necesitar ayuda psicológica, ¿qué van a pensar mis haters de mí? para lo que me importa", expresó.

Asimismo, se dejó ella era fuerte y que tenía ser capaz de lidiar con los ataques de sus compañeros.

También les pidió a sus fanáticos que no la criticaran y que la dejaran vivir su proceso de adaptación.

"Cada quien vive como quiere su proceso, no todos son iguales", agregó.

¿Melissa Gate extraña a Emiro Navarro en La casa de Alofoke?

La influenciadora en medio de su conversación con sus seguidores les confesó que extraña al influenciador Emiro Navarro para no sentirse tan sola en la competencia y apoyarse como solían hacerlo en La casa de los famosos Colombia.

De hecho, el creador de contenido mostró su apoyo a la paisa tras su ingreso, destacando lo orgulloso y feliz que estaba por ella en este nuevo logro.

Tras la reacción de Melissa Gate a tan poco tiempo de haber llegado al reality, varios internautas han reaccionado al respecto, donde algunos han manifestado que estaría pagando lo que le hizo a Karina García en La casa de los famosos Colombia, otros señalaron que se trataría de una estrategia, mientras que otros sintieron empatía con ella mencionando que esa es la verdadera Melissa.

Por ahora, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con ella en la competencia.