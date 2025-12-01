Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate se derrumbó en lágrimas en La casa de Alofoke: "estoy al borde la locura"

La influenciadora Melissa Gate rompió en llanto en La casa de Alofoke tras pocos días de su llegada.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Melissa Gate en La casa de Alofoke
Melissa Gate rompe en llanto en La casa de Alofoke/Canal RCN

La influenciadora Melissa Gate no pudo ocultar sus lágrimas en La casa de Alofoke luego de que no se sintiera a gusto en el reality por como han sido varios de sus compañeros con ella.

Artículos relacionados

¿Por qué Melissa Gate rompió en llanto en La casa de Alofoke?

La creadora de contenido decidió unirse al reality de Alofoke en República Dominicana, pero algunos de sus compañeros le dejaron en claro que no esperan agradarles.

Melissa Gate triste en La casa de Alofoke

La paisa decidió irse al confesionario para estar sola y poder llorar sin que nadie la viera.

"Estoy al borde la locura, tengo neurosis, trato de disimular, pero no puedo. Cuando yo estoy bien se nota y cuando no se nota más. Desde que me levanté no he parado de llorar, voy a necesitar ayuda psicológica, ¿qué van a pensar mis haters de mí? para lo que me importa", expresó.

Asimismo, se dejó ella era fuerte y que tenía ser capaz de lidiar con los ataques de sus compañeros.

También les pidió a sus fanáticos que no la criticaran y que la dejaran vivir su proceso de adaptación.

"Cada quien vive como quiere su proceso, no todos son iguales", agregó.

Artículos relacionados

¿Melissa Gate extraña a Emiro Navarro en La casa de Alofoke?

La influenciadora en medio de su conversación con sus seguidores les confesó que extraña al influenciador Emiro Navarro para no sentirse tan sola en la competencia y apoyarse como solían hacerlo en La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate extraña a Emiro Navarro

De hecho, el creador de contenido mostró su apoyo a la paisa tras su ingreso, destacando lo orgulloso y feliz que estaba por ella en este nuevo logro.

Artículos relacionados

Tras la reacción de Melissa Gate a tan poco tiempo de haber llegado al reality, varios internautas han reaccionado al respecto, donde algunos han manifestado que estaría pagando lo que le hizo a Karina García en La casa de los famosos Colombia, otros señalaron que se trataría de una estrategia, mientras que otros sintieron empatía con ella mencionando que esa es la verdadera Melissa.

Por ahora, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con ella en la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló lo que ocurrió detrás de cámaras tras la salida de Raúl Ocampo

Valentina Taguado se sinceró respecto a lo que sintió durante el reto de eliminación en el que Raúl Ocampo abandonó la competencia.

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Chanel lanza acusaciones de 'favoritismo' hacia Yina Calderón en La Mansión de Luinny

La tensión en La Mansión de Luinny aumenta tras la reacción de Chanel, quien acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón y desató polémica en redes.

Yina Calderón reacciona al llanto de Melissa Gate Yina Calderón

Así reaccionó Yina Calderón tras enterarse que Melissa Gate rompió en llanto en La Casa de Alofoke

Yina Calderón y Karina García tuvieron curiosa reacción al enterarse que Melissa Gate lloró en La Casa de Alofoke: "No se ponga a chillar".

Lo más superlike

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El reconocido actor falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo