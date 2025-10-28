Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate rompió en llanto en pleno en vivo: "he sentido que no voy a poder"

La influenciadora Melissa Gate no aguantó las lágrimas y abrió su corazón a sus miles de fanáticos.

Gisseth Beltrán García
Melissa Gate llora en vivo
Melissa Gate abre su corazón en pleno en vivo/Canal RCN

La influenciadora Melissa Gate sorprendió a miles de sus fanáticos luego de romper en llanto en plena transmisión en vivo.

¿Por qué Melissa Gate lloró en vivo?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales con sus fanáticos, donde aprovechó para mostrar su reacción tras la sorpresa que le tenían sus fieles admiradores, quienes le habían enviado amorosos mensajes llenos de admiración y cariño.

Melissa Gate se sincera con sus seguidores

La paisa comenzó a ver las palabras que le dedicaron sus fanáticos y no pudo evitar conmoverse, tanto así que rompió en llanto.

¿Qué dijo Melissa Gate tras romper en llanto en vivo?

La influenciadora indicó que antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia estuvo muy mal e hizo una mención a que la depresión es algo muy normal.

Melissa Gate rompe en llanto en live

Indicó que, en muchas ocasiones le cuesta seguir adelante, pero gracias al cariño de sus fanáticos sigue resiliente.

"Yo he querido tirar la toalla porque a veces he sentido que no voy a poder, que no soy capaz. A veces pienso en no decepcionarlos, pero también soy un ser humano y cometo muchos errores, pero gracias a todos por eso tan bonito porque me hacen sentir importante, especial y que no estoy sola", indicó entre lágrimas.

Tras su revelación, logró miles de reacciones de los internautas que aprovecharon para seguir llenándola de amor y demostrarles todo su apoyo hacia ella.

Otros no tardaron en criticarla y sugerir que sus lágrimas no eran reales y que solo lo hizo para manipular y generar show en redes sociales.

Por ahora, Melissa Gate sigue entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con su contenido y sus polémicas opiniones sobre diversos temas.

Además, sigue trabajando en sus próximos proyectos, entre ellos su faceta como artista, pues según destacó espera entrar al mundo de la música luego de la gran acogida que tuvo su canción 'Reales' durante su participación en La casa de los famosos Colombia y cuyo videoclip estrenó hace algunas semanas y suma más de 400 mil reproducciones en YouTube, en el que también aparece Emiro Navarro.

