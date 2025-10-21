Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate respondió a quienes la critican por sus cambios en el rostro

La influenciadora Melissa Gate respondió sin filtros a quienes cuestionaron su transformación, defendiendo su libertad y amor propio.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Melissa Gate
Melissa Gate causó distintas reacciones | Foto del Canal RCN.

Melissa Gate compartió con orgullo el resultado de su rinoplastia, generando todo tipo de comentarios entre quienes la apoyan y quienes la cuestionan, y envió un mensaje directo invitando a la reflexión sobre la individualidad, la autoaceptación y la libertad de decidir sobre el propio cuerpo.

Artículos relacionados

¿Por qué Melissa decidió cambiar de aspecto su nariz?

Según explicó la creadora de contenido, la decisión de realizarse una rinoplastia no nació de la presión externa o de las críticas, sino del deseo de sentirse mejor consigo misma, y en varias historias de Instagram, aseguró que este procedimiento fue una elección consciente y planificada, motivada por su gusto personal y no por inseguridades.

 

Melissa señaló que siempre ha sido una persona abierta con su comunidad y que su objetivo, es mostrar que las cirugías estéticas pueden verse como una herramienta para potenciar la belleza y no como un medio para encajar en estándares impuestos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Melissa sobre los comentarios negativos?

Mientras algunos la felicitaron por su cambio, otros criticaron su decisión, señalando que promovía una idea superficial de la belleza, y frente a esto, respondió dejando claro que no busca la aprobación de nadie.

Melissa Gate
Melissa Gate compartió su cambio físico tras una rinoplastia que dividió opiniones. | Foto del Canal RCN.

Melissa reafirmó su postura frente a las críticas, invitando a sus seguidores a respetar las decisiones ajenas y a entender que cada persona tiene su propio concepto de bienestar y estética.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje deja Melissa Gate con su transformación?

Más allá del cambio físico, Melissa Gate ha utilizado esta experiencia para reflexionar sobre el amor propio y la autenticidad, y asegura que cada transformación personal debe partir de uno mismo y no de la comparación.

Melissa Gate
Melissa Gate defendió su decisión con un mensaje de amor propio y autenticidad. | Foto del Canal RCN.

Según sus declaraciones, no busca ser un ejemplo a seguir, sino una voz que inspire a las personas a sentirse cómodas con sus decisiones, incluso si no todos las comprenden.

