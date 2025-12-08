Melissa Gate respalda a Yina Calderón en su polémico enfrentamiento con Andrea Valdiri

Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, paralizó las redes sociales tras anunciar públicamente su apoyo a la polémica influenciadora Yina Calderón en su enfrentamiento en el ring de boxeo con Andrea Valdiri.

¿Qué dijo Melissa Gate en apoyo a Yina Calderón previo a su enfrentamiento con Andrea Valdiri?

Durante un reciente en vivo en la plataforma de videos TikTok, Melissa Gate mencionó que su apoyo estaba en Yina Calderón para que se ganara el enfrentamiento con Andrea Valdiri en el ring de boxeo que se llevará a cabo en medio del evento organizado por el streamer colombiano, Westcol.

Melissa Gate rompe el silencio y respalda a Yina Calderón en su enfrentamiento con Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).

La influenciadora paisa mencionó que estaba apostando a favor de Yina Calderón, pese a que muchos afirmaban que era un contrincante débil para Andrea Valdiri.

“Ojalá Yina gane, a mí me gusta confiar en las personas que menos nadie cree, al que ven mal, al que más critican. Entonces me voy con Yina Calderón”.

Pues vale la pena recordar que desde que el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se hizo público el debate en las redes sociales creció; muchos a favor y en contra de las involucradas.

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Yina Calderón y Andrea Valdiri se enfrentarán en el ring de boxeo del Stream Fighters el próximo 18 de octubre del presente año en el Coliseo Medplus en Bogotá, según información revelada en la rueda de prensa. Este se desarrollará en tres rounds para conocer a la ganadora.

Melissa Gate se pronuncia y respalda a Yina Calderón en su enfrentamiento con Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).

El enfrentamiento no solo contará con público en vivo sino que también será transmitido por Kick para dar acceso a este encuentro desde cualquier parte de Colombia.

Por lo pronto ambas creadoras de contenido se encuentran entrenando arduamente para mejorar su estado físico y pulir su técnica con el fin de derrotar a su contrincante y coronarse como la ganadora de esta edición del Stream Fighters 2025.

Vale la pena destacar que el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri no será el único, pues otras personalidades también se encontrarán en el ring de boxeo.