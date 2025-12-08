Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada revela lo mejor de estar soltero: "Sanar me hizo más fuerte"

Alejandro Estrada revela que estar soltero le ha permitido sanar, crecer y descubrir lo importante que es mirar hacia adentro.

Tatiana Munevar Villamil
Alejandro Estrada comparte cómo está viviendo su etapa de soltería
Alejandro Estrada comparte cómo está viviendo su etapa de soltería y qué ha aprendido en este tiempo

Alejandro Estrada, conocido actor colombiano, habló recientemente en entrevista con los presentadores de Buen Día Colombia sobre cómo ha enfrentado el fin de su relación con la periodista Dominica Duque. Alejandro decidió tomar un respiro de la vida en pareja para enfocarse en su bienestar personal y en la sanación emocional.

¿Cómo está viviendo Alejandro Estrada su nueva etapa de soltería?

En esta pausa personal, Alejandro ha dedicado tiempo a mirar hacia su interior y a reflexionar con sinceridad. Comentó que es común culpar a la otra persona cuando una relación termina, pero estar solo le ha permitido reconocer que también hay heridas propias que sanar y aspectos en los que trabajar para crecer. Esta experiencia ha sido para él un proceso de autodescubrimiento y aceptación.

Alejandro Estrada comparte cómo está viviendo su etapa de soltería
Alejandro Estrada comparte cómo está viviendo su etapa de soltería y qué ha aprendido en este tiempo

¿Qué importancia tiene la psicología en el proceso que vive Alejandro Estrada?

Alejandro destacó el apoyo fundamental que ha recibido de la psicología desde hace más de una década. “Desde pequeño me ha gustado mucho ir al psicólogo, y cuento con una psicóloga clínica y familiar que me acompaña desde hace 16 años”, reveló. Este respaldo profesional ha sido clave para entender sus emociones, aprender de sus errores y evitar repetir patrones nocivos en futuras relaciones.

Recordando incluso relaciones pasadas que, por motivos personales muy profundos, marcaron su proceso de crecimiento.

¿Por qué Alejandro Estrada considera vital sanar antes de comenzar un nuevo romance?

El actor fue claro al afirmar que, para abrir el corazón a otra persona, primero es necesario sanar las heridas del pasado. “No se puede entrar bien en una relación nueva sin haber trabajado lo que quedó de la anterior”, expresó con madurez. Esta reflexión demuestra su compromiso con el amor propio y la construcción de relaciones sanas.

¿Qué mensaje deja Alejandro Estrada para quienes atraviesan una ruptura?

Con humildad, Alejandro invitó a quienes enfrentan situaciones similares a aprovechar ese tiempo para la introspección, el perdón y la sanación. Su testimonio es un llamado a la paciencia y al cuidado personal antes de volver a entregarse al amor, poniendo siempre la salud emocional como prioridad.

