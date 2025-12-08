Altafulla sorprendió con drástico cambio de look, así luce ahora

El cantante Altafulla sorprendió a sus millones de fanáticos en rede sociales tras cambiarse el look él mismo.

¿Por qué Altafulla se cambió de look?

El artista reveló a sus millones de seguidores con el cambio de imagen que se realizó él mismo, dando a conocer el paso a paso.

El barranquillero compartió un video en el que mostró que desde un hotel se tinturó el pelo de rubio muy claro luego de que lo tuviera con su tono natural y solo algunos toques rubios de decoloraciones anteriores.

Detalló que debido a la agenda tan apretada que ha tenido no había tenido tiempo de arreglarse y por eso compró los productos en un sitio de belleza especializado y se los aplicó él mismo.

Mientras se aplicaba los productos iba narrando y contando lo mucho que ha tenido que trabajar luego de haber ganado La casa de los famosos Colombia.

"Estoy de vuelta con el verdadero contenido Champagne, Deluxe, la buena pa' todos mis originales, ¿cómo me viste?", escribió.

Posteriormente, mostró que tuvo que contar con la ayuda de uno de sus asistentes y finalmente enseñó el resultado, dejándose ver completamente rubio.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Altafulla a su cambio de look?

Tras su revelación, varios internautas reaccionaron sobre su cambio de look y detallaron que volvió el Altafulla que conocieron cuando ingresó al reality, otros detallaron lo bien que quedó sin necesidad de ir a un salón de belleza, otros no pararon de elogiar su personalidad y otros aprovecharon para cuestionarlo sobre los rumores de una posible ruptura con Karina García sugiriendo que su cambio de look podría tratarse de estar cerrando ciclos.

Por ahora, pese a las especulaciones de una posible separación de los famosos, ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto, dejando a la expectativa a sus seguidores sobre el tema.

Cabe destacar que, dichos rumores surgieron debido a que no han interactuado en redes sociales ni se les ha visto juntos en los últimos días.

Por el momento, los dos siguen trabajando en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir teniendo buena acogida de sus admiradores.