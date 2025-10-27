Melissa Gate opinó sobre la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

La influenciadora Melissa Gate se pronunció sobre la polémica que protagoniza la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y su expareja Juan David Tejada.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre el pleito de Aida Victoria Merlano?

La paisa señaló que no está enterada de todo al 100%, pues solo sabe lo poco que ha visto en redes sociales y no le interesa meterse en la vida de nadie, pero decidió opinar al respecto defendiendo a la barranquillera.

"Me pongo en su lugar y qué fastidio que otro asalariado del exmarido salga a hacerla quedar mal, en ridículo, dejando ver la clase de hombre que es", dijo.

Indicó que considera que, Juan David Tejada es el típico agropecuario que es mujeriego y le gusta estar de fiesta en fiesta cabalgando.

¿Melissa Gate le envió un mensaje a Aida Victoria Merlano tras su polémica?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió enviarle un mensaje a Aida Victoria Merlano en medio de dicha controversia, destacándole que no se preocupe y siga con su vida normal.

"Amiga no te preocupes tú haz lo que te dé la gana, que la gente siga hablando. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde las mujeres estamos obligadas a aguantarnos a patanes como este nada más para decir que tenemos un hogar y una relación feliz", añadió.

Asimismo, detalló que no deberían criticarla por salir de fiesta teniendo un hijo, explicando que el hecho de ser madre no quiere decir que se deje de ser mujer.

"Esa mujer es muy berraca de haber tenido la determinación de decir no más recién parida, a mí también me la hicieron y yo me loa aguanté ocho años, entonces mi admiración y respeto, ella pudo haberse aguantado como muchas de nosotras y decidió decir no y la aplaudo", comentó.

Tras su revelación, muchos quedaron asombrados con su opinión sobre dicha controversia, mientras que otros no dudaron en criticarla.

Por ahora, la creadora de contenido sigue recuperándose de su reciente intervención en la nariz, la cual se realizó para mejorar su apariencia física.