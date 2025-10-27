Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate opinó sobre la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Melissa Gate reaccionó a la controversia entre Aida Victoria Merlano y su expareja Juan David Tejada.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Melissa Gate y Aida Victoria Merlano
Melissa Gate habló de la polémica de Aida Victoria Merlano/Canal RCN

La influenciadora Melissa Gate se pronunció sobre la polémica que protagoniza la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y su expareja Juan David Tejada.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Melissa Gate sobre el pleito de Aida Victoria Merlano?

La paisa señaló que no está enterada de todo al 100%, pues solo sabe lo poco que ha visto en redes sociales y no le interesa meterse en la vida de nadie, pero decidió opinar al respecto defendiendo a la barranquillera.

Melissa Gate sobre Aida Victoria Merlano

"Me pongo en su lugar y qué fastidio que otro asalariado del exmarido salga a hacerla quedar mal, en ridículo, dejando ver la clase de hombre que es", dijo.

Indicó que considera que, Juan David Tejada es el típico agropecuario que es mujeriego y le gusta estar de fiesta en fiesta cabalgando.

Artículos relacionados

¿Melissa Gate le envió un mensaje a Aida Victoria Merlano tras su polémica?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió enviarle un mensaje a Aida Victoria Merlano en medio de dicha controversia, destacándole que no se preocupe y siga con su vida normal.

Melissa Gate habla de Aida Victoria Merlano

"Amiga no te preocupes tú haz lo que te dé la gana, que la gente siga hablando. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde las mujeres estamos obligadas a aguantarnos a patanes como este nada más para decir que tenemos un hogar y una relación feliz", añadió.

Asimismo, detalló que no deberían criticarla por salir de fiesta teniendo un hijo, explicando que el hecho de ser madre no quiere decir que se deje de ser mujer.

"Esa mujer es muy berraca de haber tenido la determinación de decir no más recién parida, a mí también me la hicieron y yo me loa aguanté ocho años, entonces mi admiración y respeto, ella pudo haberse aguantado como muchas de nosotras y decidió decir no y la aplaudo", comentó.

Artículos relacionados

Tras su revelación, muchos quedaron asombrados con su opinión sobre dicha controversia, mientras que otros no dudaron en criticarla.

Por ahora, la creadora de contenido sigue recuperándose de su reciente intervención en la nariz, la cual se realizó para mejorar su apariencia física.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Baby Demoni cumplió su mayor sueño… y una semana después ocurrió lo impensado Influencers

La impactante coincidencia entre la muerte de Baby Demoni y su mayor sueño

La muerte de Baby Demoni coincidió con el cumplimiento del sueño que más anhelaba en vida, según personas cercanas.

Sofía la hermana de Angélica Jaramillo habría terminado con Juan Sebastián Rivera Talento nacional

Sofía Jaramillo y Juan Sebastián Rivera generan controversia en redes por presunta ruptura amorosa

Los rumores sobre la posible ruptura de Sofía Jaramillo con Juan Sebastián Rivera se viralizaron en redes.

Un video viral muestra los mensajes que Juan David Tejada le escribía a Alexa Narváez Aída Victoria Merlano

Tiktoker revela que Juan David Tejada, ex de Aida Victoria, le escribía en secreto y muestra el chat

Un video viral muestra los mensajes que Juan David Tejada le habría escrito por años a la tiktoker Alexa Narváez.

Lo más superlike

Murió Emman Atienza Viral

Murió modelo e influencer a sus 19 años, esto se sabe

La joven Emman Atienza se había acabado de mudar y era hija de un reconocido presentador.

Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta

Emiro Navarro y más famosos reaccionaron al ingreso de Nicolás Arrieta a La casa de los famosos

Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee causa revuelo al confesar la prohibición que le impuso su padre sobre Don Omar

Talento internacional

Falleció la madre de Iker, 'el niño millonario', amigo de Karol G: esto se sabe

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo