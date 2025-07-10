Melissa Gate le envía contundente mensaje a Maluma: “está contigo por tu dinero”

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Melissa Gate, causó revuelo en redes sociales luego de dirigirse a Maluma y a su esposa, Susana Gómez, pues sus palabras fueron algo agridulces y esto generó reacciones entre sus seguidores.

¿Qué le dijo Melissa Gate a Maluma?

A través de los TikTok Lives, Melissa Gate acostumbra a entretener a sus seguidores mientras hace cualquier actividad y, en esta ocasión, mientras la maquillaban, estaba escuchando la famosa canción de Maluma junto a Carin León: ‘Según quién’.

Mientras cantaba dicha canción, interrumpió el momento para enviarle un saluda al cantante urbano y luego dijo:

“Saludos a mi amor, Maluma. Mi vida, cuando tu mujer te ponga los cachos, me llamas, mi amor”.

¿Cuál fue el mensaje contundente de Melissa Gate para Susana Gómez, esposa de Maluma?

En medio de las palabras que Melissa Gate le estaba dedicando a Maluma, agregó un contundente mensaje sobre Susana Gómez diciendo:

"Cuando la infeliz de tu mujer te chachoníe y te enteres que está contigo por tu dinero, aquí estoy contigo, querido".

Aunque la creadora de contenido se refirió al tema con gracia y sarcasmo, las reacciones no se hicieron esperar, pues para muchos fue algo chistoso, pero, para otros no fueron las palabras adecuadas y se las tomaron muy en serio, pese a que Melissa usó sus famosas frases como “querido e infeliz”.

¿Cuáles fueron las reacciones ante el mensaje de Melissa Gate para Maluma y Susana Gómez?

El video que está circulando en redes sociales generó muchos comentarios ya que se sabe el sarcasmo que usa Melissa Gate al decir las cosas y, de hecho, aunque son pocos los comentarios negativos en su contra, algunos usuarios de redes sociales sí asumieron que la paisa estaba cazando una nueva discusión.

Por otro lado, muchas mujeres se sintieron identificadas con las palabras que usó Melissa y comentaron: “nosotras lo pensamos, pero ella lo dijo”, haciendo referencia a que la influencer se atrevió a decir lo que piensan muchas colombianas, quienes consideran que Maluma es el hombre más apuesto del país.

Finalmente, seguidores de la paisa entendieron su humor y compartieron el video, asumiendo que hasta el mismo Maluma y Susana se estarían riendo de las ocurrencias de Melissa.