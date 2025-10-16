Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate dejará de transmitir en vivo: hizo profunda confesión que preocupó

Melissa Gate activó las alarmas y preocupó por su estado tras anunciar que se ausentará en las redes sociales.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Melissa Gate
Melissa Gate dejará de transmitir en vivo: hizo profunda confesión que preocupó | Foto del Canal RCN.

La influenciadora Melissa Gate, finalista de La casa de los famosos Colombia 2025, ha estado llamando el interés por distintas declaraciones que ha dado en las plataformas digitales.

Caracterizada por su sinceridad y hablar sin 'pelos en la lengua', Melissa Gate ha venido teniendo diferentes disputas en redes sociales, varias de ellas con Yina Calderón.

Artículos relacionados

Sin embargo, en un nuevo video apareció diciendo que está tomando consciencia del impacto que las plataformas pueden generar y, por ende, expresó que pondrá en pausa las transmisiones que hace en TikTok.

¿Por qué Melissa Gate dejará de transmitir en vivo?

El anuncio de que la también modelo va a dejar de interactuar en vivo causó opiniones a su favor y contra.

Según la influencer paisa, es necesario darse un espacio para ella misma, a la vez que destapó que aprovechará el tiempo para tomar terapia psicológica.

Melissa Gate
Melissa Gate tomará terapia | Foto de Buen día, Colombia.

"Me voy a alejar unos días de las redes, pues de los lives (transmisiones en vivo), voy a seguir obviamente compartiéndoles contenido y eso, pero quiero como hacer un pare, respirar, relajarme, ir a terapia porque en serio lo necesito. A veces mi cabeza está como que ya no puedo más", destacó Melissa Gate.

Artículos relacionados

No es un secreto que la creadora de contenido ha dicho que a veces enfrentar su vida no es fácil, pero, por suerte, tiene el apoyo de sus fieles seguidores.

 

¿Qué opiniones produjo la confesión personal de Melissa Gate?

No se sabe por cuánto tiempo, aparentemente, Melissa Gate dejará de hacer las transmisiones en vivo. Más allá de la decisión que haya tomado, retomó la preocupación de varios internautas por la influenciadora porque reveló que a veces no puede más y eso generó alarmas.

En ese orden de ideas, se leen comentarios como: "Me dio mucho sentimiento escucharla", "Firme contigo, Melissa, Dios te cuide", "Es lo mejor que puedes hacer reflexionar", "Que se tome el tiempo que es necesario".

Melissa Gate
Melissa Gate preocupó a sus seguidores | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Por estos días Melissa Gate ha sido controversial, se ha ido en contra de la prensa, los internautas y varios influencers. Todo esto la ha puesto en centro de críticas, pero también hay quienes la apoyan.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessi Uribe reveló cuándo nacerá su hija con Paola Jara Paola Jara

Ya hay fecha para el nacimiento de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló los días que faltan para que nazca su hija con Paola Jara y contó otros detalles sobre la dulce espera.

¿Qué contó la hermana de Yina Calderón sobre la misteriosa muerte de Baby Demoni? Yina Calderón

Nuevas revelaciones sobre la muerte de Baby Demoni: habló la hermana de Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón rompe el silencio y revela detalles sobre la muerte de Baby Demoni, la influencer hallada sin vida en su casa.

Hassam reveló foto desde el hospital Hassam

Hassam se pronunció tras ser hospitalizado de emergencia y publicó reveladora foto

El locutor de ¿Qué hay pa' dañar?, Hassam, rompió el silencio en las últimas horas sobre su estado de salud con foto desde el hospital.

Lo más superlike

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters

Manelyk González viajará a Bogotá para apoyar a su amiga Karina García en el Stream Fighters.

Nodal le responde a Cazzu tras sus declaraciones en México. Christian Nodal

Nodal desmiente las declaraciones de Cazzu sobre la manutención y convivencia con su hija Inti

Morat para los Latin Grammy Viral

Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral. Talento nacional

Fallece reconocida influencer y se viraliza video donde revelaba la canción para su funeral

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity