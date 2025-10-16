Melissa Gate dejará de transmitir en vivo: hizo profunda confesión que preocupó

La influenciadora Melissa Gate, finalista de La casa de los famosos Colombia 2025, ha estado llamando el interés por distintas declaraciones que ha dado en las plataformas digitales.

Caracterizada por su sinceridad y hablar sin 'pelos en la lengua', Melissa Gate ha venido teniendo diferentes disputas en redes sociales, varias de ellas con Yina Calderón.

Sin embargo, en un nuevo video apareció diciendo que está tomando consciencia del impacto que las plataformas pueden generar y, por ende, expresó que pondrá en pausa las transmisiones que hace en TikTok.

¿Por qué Melissa Gate dejará de transmitir en vivo?

El anuncio de que la también modelo va a dejar de interactuar en vivo causó opiniones a su favor y contra.

Según la influencer paisa, es necesario darse un espacio para ella misma, a la vez que destapó que aprovechará el tiempo para tomar terapia psicológica.

Melissa Gate tomará terapia | Foto de Buen día, Colombia.

"Me voy a alejar unos días de las redes, pues de los lives (transmisiones en vivo), voy a seguir obviamente compartiéndoles contenido y eso, pero quiero como hacer un pare, respirar, relajarme, ir a terapia porque en serio lo necesito. A veces mi cabeza está como que ya no puedo más", destacó Melissa Gate.

No es un secreto que la creadora de contenido ha dicho que a veces enfrentar su vida no es fácil, pero, por suerte, tiene el apoyo de sus fieles seguidores.

¿Qué opiniones produjo la confesión personal de Melissa Gate?

No se sabe por cuánto tiempo, aparentemente, Melissa Gate dejará de hacer las transmisiones en vivo. Más allá de la decisión que haya tomado, retomó la preocupación de varios internautas por la influenciadora porque reveló que a veces no puede más y eso generó alarmas.

En ese orden de ideas, se leen comentarios como: "Me dio mucho sentimiento escucharla", "Firme contigo, Melissa, Dios te cuide", "Es lo mejor que puedes hacer reflexionar", "Que se tome el tiempo que es necesario".

Melissa Gate preocupó a sus seguidores | Foto del Canal RCN.

Por estos días Melissa Gate ha sido controversial, se ha ido en contra de la prensa, los internautas y varios influencers. Todo esto la ha puesto en centro de críticas, pero también hay quienes la apoyan.