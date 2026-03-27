Melissa Gate causó revuelo tras revelar la verdadera razón por la que se volvió famosa: ¿qué dijo?

Melissa Gate vuelve a posicionarse en el centro de la connversación digital. Esta vez, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia llamó la atención tras revelar detalles de la inesperada situación que la motivó a volverse famosa.

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¿Qué ha dicho Melissa Gate sobre su fama?

Melissa Gate ha señalado que la fama, para ella, no es un fin sino una herramienta de trabajo. Sus declaraciones reflejan un enfoque pragmático de la industria del entretenimiento, acompañado de su humor.

Melissa Gate revela la manera en la que ve 'la fama' / (Foto del Canal RCN)

La influencer explicó que “Melissa Gate” es un personaje que ella misma construyó, con características distintas a las de su yo real, Melissa Puerta. Según comentó, este alter ego funciona como un escudo:

"Es la única persona que me defiende y saca la cara por mí".

A pesar de las críticas, Melissa se define como un “éxito” porque creyó en su propio proyecto desde el inicio. Sus seguidores destacan cómo ha logrado transformar la adversidad en impulso para su carrera en redes sociales y televisión.

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¿Por qué Melissa Gate decidió volverse famosa?

En una entrevista reciente con Anny Chavarría, Melissa reveló la motivación detrás de su fama: su hijo Juan José Ramírez. Comentó que su objetivo inicial era aparecer en los medios para que él la reconociera.

Según contó, en un momento en que le habían limitado la comunicación con él, pensó que su presencia en los medios sería la forma de llegar hasta él.

"Yo soy tan Melissa Gate que voy a aparecer en todas las pantallas y mi hijo me va a ver”, destacó.

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¿Quién es el hijo de Melissa Gate?

Juan José Ramírez es el único hijo de Melissa Gate y ha tenido relevancia en redes sociales gracias a su apoyo a su madre en programas de telerrealidad. Nació cuando Melissa tenía 16 años, y por circunstancias personales y económicas, fue criado por su padre en Estados Unidos.

Él es Juan José Ramírez, hijo de Melissa Gate / (Foto del Canal RCN)

A pesar de la distancia, madre e hijo mantienen una relación cercana mediante videollamadas y visitas periódicas. Juan José también visitó La casa de los famosos Colombia para respaldar a Melissa durante su participación:

"Tú eres la mejor mamá que pude haber tenido".

Este momento fue ampliamente compartido en redes sociales. Las declaraciones de Melissa Gate han llamado la atención no solo por su estilo directo, sino también por el papel que su hijo jugó en su camino al estrellato.