Sara Corrales sorprendió al confirmar que su bebé ya está lista para nacer: ¿reveló la fecha?

Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al dar detalles sobre la etapa final de su embarazo. La actriz llamó la atención al revelar cómo se encuentra su bebé.

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¿Dónde nacerá el bebé de Sara Corrales y Damián Pasquini?

La hija de Sara Corrales y su esposo, el empresario Damián Pasquini, nacerá en México. La actriz ha explicado en sus redes sociales que tomó esta decisión porque es el país donde reside desde hace casi 14 años y donde tiene establecida su vida.

Sara Corrales y Damián Pasquini tendrán una niña en México / (Foto de AFP y Freepik)

A pesar de esta decisión, reveló que sus familiares viajarán para acompañarla en este momento especial. Sara afirmó que, aunque ya está acostumbrada a la vida en otro país, tener a su madre cerca le brindará tranquilidad.

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¿Qué ha dicho Sara Corrales sobre el nacimiento de su bebé?

A través de sus historias de Instagram, Corrales llamó la atención al revelar un nuevo detalles del nacimiento de su bebé. Mientras llegaba al gimnasio, Sara explicó que su bebé ya se encuentra en posición para salir.

"Ella ya anda por allá abajo buscando cómo es la vuelta", afirmó.

En diferentes entrevistas, la actriz ha revelado que el nacimiento está programado para mediados de mayo de 2026.

¿Cómo se prepara Sara Corrales para el nacimiento de su bebé?

A través de sus historias, Sara Corrales ha mostrado cómo se está preparando para la llegada de su bebé. En un video compartido, abrió los implementos que han llegado para su hija, entre ellos tapetes, teteros, juguetes, cobijas, ropa y un gimnasio para bebés.

Sara Corrales presumió los juguetes de su bebé / (Foto de Freepik)

La actriz expresó que abrir todas estas cosas le genera una gran alegría y emoción, y que cada elemento es especial para recibir a su hija.

"No, no, no. Pero qué es esta alegría abrir tantas cositas para nuestra bebé", escribió

El momento llamó la atención de los internautas, quienes se encuentran pendientes de cada detalle que Sara Corrales comparte sobre los preparativos para la llegada de su bebé.