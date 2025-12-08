Melissa Gate arremetió contra Karina García y mostró su apoyo a Karely Ruiz

Melissa Gate volvió a ser blanco de críticas tras arremeter una vez más en contra de Karina García. Esta vez luego de mostrar su apoyo a la influencer mexicana Karely Ruiz, con quien la influenciadora se enfrentará en el ring de boxeo del Stream Fighter de Westcol.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Karina García y su enfrentamiento con Karely Ruiz?

En un reciente en vivo en la popular plataforma de videos TikTok, Melissa Gate se refirió al evento organizado por el streamer colombiano Westcol, Stream Fighter, en el que varias personalidades del mundo del entretenimiento digital se enfrentarán en el ring de boxeo.

Melissa Gate critica a Karina García y se muestra a favor de Karely Ruiz. (Foto Canal RCN).

Aunque en un principio Melissa Gate habló sobre el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andera Valdiri para revelar públicamente que su apoyo era para su excompañera de La casa de los famosos Colombia, aprovechó para arremeter contra Karina García quien también tendrá un duelo en este evento con Karely Ruiz.

Gate no escatimó en calificativos despectivos en contra de Karina García para expresar su apoyo a Karely Ruiz y su deseo de que fuera ella la ganadora de este encuentro.

"Ojalá Karely la de toda, soy team Karely. Ojalá le arranque las extensiones a la otra, y ojalá le dé en ese hocico y le parta una carilla”

Además de esto se adelantó a las criticas que sus palabras pudieran generar al mencionar que no le importaba y que su apoyo tanto a Yina Calderón como a Karely era definitivo.

"Problema mío, yo veré a quién apoyo. Y apoyo a Yina y a Karely, fin del comunicado"

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz?

Según información confirmada durante la rueda de prensa que se llevó a cabo meses atrás, el enfrentamiento entre Karina García y la influencer mexicana Karely Ruiz tendrá lugar el próximo 18 de octubre del 2025.

Críticas de Melissa Gate a Karina García mientras respalda a Karely Ruiz. (Foto Canal RCN).

El evento se llevará a cabo de manera presencial en el Coliseo Medplus de Bogotá, y será transmitido por medio del a plataforma de streaming Kick, para aquellos que no pueden asistir de manera presencial.

Una vez el anuncio se hizo oficial, los participantes del evento pudieron iniciar con sus respectivos entrenamientos para ganar la fuerza y resistencia necesaria para esta jornada que promete.