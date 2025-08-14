Meghan Markle regresa a Netflix con la nueva temporada de With Love

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La duquesa de Sussex Megan Markle, vuelve a Netflix con una propuesta que mezcla gastronomía, conversaciones cercanas y momentos familiares únicos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Meghan Markle y el príncipe Harry firmaron nuevo contrato con Netflix
Meghan Markle y príncipe Harry renuevan con Netflix / (Foto de AFP)

La duquesa de Sussex vuelve a las pantallas con la segunda entrega de With Love, Meghan, un espacio en el que combina gastronomía, conversaciones íntimas y un ambiente relajado desde su hogar en Montecito, California.

Artículos relacionados

¿Qué sorpresas trae la segunda temporada de With Love, Meghan?

Acompañada del príncipe Harry y sus hijos Archie y Lilibet, Meghan abre nuevamente las puertas de su cocina para recibir a invitados de distintos ámbitos que aportan su toque especial a cada episodio.

La nueva temporada contará con chefs y personalidades reconocidas como José Andrés y David Chang.
Meghan Markle regresa a Netflix con una propuesta que mezcla cocina y conversaciones personales y familiares. / (Fotos de AFP)

En esta temporada, contará con la presencia de reconocidos chefs, creadores y amigos cercanos, quienes se unirán a ella para preparar recetas, compartir anécdotas y disfrutar de charlas que van más allá de la comida.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los invitados especiales que acompañarán a Meghan Markle?

Entre los rostros que aparecerán se encuentran José Andrés, David Chang y Tan France, además de otros nombres destacados en el mundo de la cocina, la cultura y el entretenimiento.

Cada encuentro está pensado para transmitir cercanía y la importancia de pasar tiempo con las personas que se quieren, en un entorno donde la calidez y la hospitalidad son protagonistas.

El estreno está programado para el 26 de agosto y contará con ocho episodios que consolidan la relación de Meghan con Netflix, y también tendrá la oportunidad de incorporar elementos de su marca, sumando así un toque personal y empresarial a la propuesta.

Artículos relacionados

¿Cómo mezcla Meghan su vida familiar con sus proyectos televisivos?

Pero este no será el único proyecto de la duquesa para este año, en diciembre, Netflix lanzará With Love, Meghan: Holiday Celebration, un especial navideño que reunirá a familiares y amigos en una producción cargada de espíritu festivo, tradiciones y un ambiente reconfortante ideal para las fiestas de fin de año.

Meghan Markle abre las puertas de su hogar en la nueva temporada de With Love, Meghan.
Entre cocina, invitados y anécdotas, Meghan Markle regresa a Netflix para una temporada llena de sabor y calidez. Foto: AFP - Mike Coppola

La idea es que sea un episodio lleno de detalles que transmitan alegría y unión, evocando la calidez de las celebraciones hogareñas, además, Meghan continúa expandiendo su presencia en la industria del entretenimiento con nuevos proyectos.

Entre ellos, la adaptación cinematográfica de la novela Meet Me at the Lake de Carley Fortune, una historia que combina romance y segundas oportunidades, también participa como productora en Masaka Kids, A Rhythm Within, un documental que resalta la historia y el talento de un grupo infantil que ha conmovido a audiencias en todo el mundo con su energía y optimismo.

Con esta segunda temporada y las producciones que tiene en camino, Meghan Markle reafirma su interés por crear contenido que combine entretenimiento, inspiración y conexión humana.

Su regreso a Netflix promete recordar que la magia muchas veces se encuentra en las conversaciones y gestos compartidos alrededor de una mesa.

