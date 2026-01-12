En horas de la tarde de hoy este lunes 12 de enero, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que, tras los procedimientos técnico-científicos adelantados, fueron plenamente identificados los cuerpos de Yeison Orlando Jiménez Galeano y de su mánager, Jefferson Osorio Vásquez, quienes fallecieron el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

¿Cuáles cuerpos fueron identificados tras el trágico accidente en el que falleció Yeison Jiménez?

De acuerdo con el comunicado oficial del Instituto, la entrega de los cuerpos del cantante y su mánager, se hizo luego de las 6:00 p.m. de hoy, en coordinación con las autoridades competentes.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Video de cámara de seguridad muestra el momento exacto del trágico accidente donde murió Yeison Jiménez

Así mismo, Medicina Legal confirmó que otros dos cuerpos ya han sido identificados mediante odontología forense, mientras continúan las labores para culminar la identificación de los demás, los cuales serán entregados mañana a tempranas horas del día.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hermano de Yeison Jiménez compartió desgarradora confesión tras su fallecimiento: "nos faltaron 4 días"

¿Cuándo será el velorio y entierro del cantante Yeison Jiménez?

Las exequias están previstas para este martes 13 de enero en horas de la mañana. Así mismo, se conoció que el lugar elegido sería el Movistar Arena de Bogotá, un recinto que Yeison Jiménez conoció de cerca y que simboliza el punto más alto de su carrera.

La ceremonia estaría programada para las 10:00 a. m. y se perfila como un espacio de despedida colectiva, donde familiares, amigos, colegas del género y seguidores podrán acompañar el féretro y rendirle un último homenaje.

Medicina Legal entregó los cuerpos de Yeison Jiménez y su mánager. Foto | Canal RCN.

La elección del Movistar Arena responde, según versiones cercanas, al deseo de permitir que su público forme parte del adiós, reconociendo el vínculo que Yeison construyó con sus fans a lo largo de los años.

¿En dónde será sepultado el cantante Yeison Jiménez tras su trágico deceso?

Tras el homenaje en el Movistar Arena, los restos de Yeison Jiménez serían trasladados a un cementerio ubicado en la capital del país, la información conocida indica que el cantante descansará en Jardines del Recuerdo, en Bogotá, un camposanto donde también serían sepultados otros de los fallecidos en el accidente aéreo.

El trágico accidente que cobró la vida del cantante música popular e integrantes del equipo de trabajo, sigue conmocionando a seguidores y familiares de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo en vida.