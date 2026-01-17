¿Matrimonio a la vista? Norma Nivia y Mateo Varela sorprendieron en redes tras esta confesión

Tras finalizar La casa de los famosos 2, Norma Nivia y Mateo Varela se posicionaron en el centro de la conversación digital tras formalizar su relación sentimental. Un año después, la actriz y el creador de contenido sorprendieron a sus fans al revelar detalles del momento que viven como pareja.

¿Cuál es la historia de Norma Nivia y Mateo Varela?

La historia de Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como “Peluche”, inició en la segunda temporada de La casa de los famosos, a comienzos de 2025. Durante el programa, ambos coincidieron en el mismo espacio por varias semanas: ella permaneció cerca de tres meses y medio, mientras que él continuó un mes más.

En los primeros días, Norma manifestó que no buscaba una relación sentimental dentro del formato. Sin embargo, con el paso del tiempo, la convivencia y los gestos cotidianos de Mateo generaron una conexión que fue destacada por sus compañeros y los televidentes.

Esta es la historia de Norma Nivia y Mateo Varela / (Foto del Canal RCN)

Tras la finalización del programa, decidieron continuar su relación fuera de cámaras. En julio de 2025, durante un viaje a Curazao, Mateo le propuso a Norma formalizar el noviazgo mediante un cartel que decía: “Flaca, ¿quieres ser mi novia?”.

Nivia aceptó la propuesta y, posteriormente, el momento fue compartido en redes sociales, donde los seguidores celebraron la decisión de la pareja.

¿Cómo es la relación de Norma Nivia y Mateo Varela?

En una entrevista concedida al Canal RCN, la pareja explicó que su relación se desarrolla como la de cualquier pareja que no está expuesta a la televisión: con rutinas diarias, acuerdos y diferencias. Aclararon que el hecho de haberse conocido en un reality no marca un cambio en la forma en que construyen su relación.

Norma Nivia y Mateo Varela revelan detalles de su relación / (Foto del Canal RCN)

Durante la conversación, también hablaron sobre la exposición pública que han tenido desde que salieron del programa. Mateo señaló que han recibido una gran cantidad de comentarios positivos y negativos por parte de seguidores, por lo cual han aprendido a manejar ese flujo de mensajes y a no permitir que influyan en su relación.

Norma y ‘Peluche’ coincidieron en que las opiniones externas no determinan el rumbo de su vínculo. Indicaron que las decisiones importantes las toman de manera privada y basadas en lo que viven como pareja, más allá de lo que se diga en redes sociales o en otros escenarios públicos.

¿Norma Nivia y Mateo Varela se casarán?

Frente a las preguntas sobre matrimonio, Norma indicó que no es un tema que hayan conversado formalmente. Sin embargo, destacó que, por ahora, están enfocados en construir un proyecto de vida conjunto, vivir juntos y avanzar paso a paso.

Mateo añadió que comparten una forma similar de manejar sus planes: prefieren mantenerlos en privado hasta que se concretan. De acuerdo con lo que han dicho, su prioridad actual es el presente y los proyectos laborales que esperan desarrollar en conjunto, sin anunciar decisiones a futuro antes de tiempo.