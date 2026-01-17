Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Matrimonio a la vista? Norma Nivia y Mateo Varela sorprendieron en redes tras esta confesión

Norma Nivia y Mateo Varela hablaron de su relación tras La casa de los famosos 2 y revelaron si el matrimonio está en sus planes.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Norma Nivia y Mateo Varela revelan lo que piensan del matrimonio
Norma Nivia y Mateo Varela hablaron de matrimonio / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Tras finalizar La casa de los famosos 2, Norma Nivia y Mateo Varela se posicionaron en el centro de la conversación digital tras formalizar su relación sentimental. Un año después, la actriz y el creador de contenido sorprendieron a sus fans al revelar detalles del momento que viven como pareja.

Artículos relacionados

¿Cuál es la historia de Norma Nivia y Mateo Varela?

La historia de Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como “Peluche”, inició en la segunda temporada de La casa de los famosos, a comienzos de 2025. Durante el programa, ambos coincidieron en el mismo espacio por varias semanas: ella permaneció cerca de tres meses y medio, mientras que él continuó un mes más.

En los primeros días, Norma manifestó que no buscaba una relación sentimental dentro del formato. Sin embargo, con el paso del tiempo, la convivencia y los gestos cotidianos de Mateo generaron una conexión que fue destacada por sus compañeros y los televidentes.

¿Cuál es la historia de Norma Nivia y Mateo Varela?
Esta es la historia de Norma Nivia y Mateo Varela / (Foto del Canal RCN)

Tras la finalización del programa, decidieron continuar su relación fuera de cámaras. En julio de 2025, durante un viaje a Curazao, Mateo le propuso a Norma formalizar el noviazgo mediante un cartel que decía: “Flaca, ¿quieres ser mi novia?”.

Nivia aceptó la propuesta y, posteriormente, el momento fue compartido en redes sociales, donde los seguidores celebraron la decisión de la pareja.

Artículos relacionados

¿Cómo es la relación de Norma Nivia y Mateo Varela?

En una entrevista concedida al Canal RCN, la pareja explicó que su relación se desarrolla como la de cualquier pareja que no está expuesta a la televisión: con rutinas diarias, acuerdos y diferencias. Aclararon que el hecho de haberse conocido en un reality no marca un cambio en la forma en que construyen su relación.

¿Cómo es la relación de Norma Nivia y Mateo Varela?
Norma Nivia y Mateo Varela revelan detalles de su relación / (Foto del Canal RCN)

Durante la conversación, también hablaron sobre la exposición pública que han tenido desde que salieron del programa. Mateo señaló que han recibido una gran cantidad de comentarios positivos y negativos por parte de seguidores, por lo cual han aprendido a manejar ese flujo de mensajes y a no permitir que influyan en su relación.

Norma y ‘Peluche’ coincidieron en que las opiniones externas no determinan el rumbo de su vínculo. Indicaron que las decisiones importantes las toman de manera privada y basadas en lo que viven como pareja, más allá de lo que se diga en redes sociales o en otros escenarios públicos.

Artículos relacionados

¿Norma Nivia y Mateo Varela se casarán?

Frente a las preguntas sobre matrimonio, Norma indicó que no es un tema que hayan conversado formalmente. Sin embargo, destacó que, por ahora, están enfocados en construir un proyecto de vida conjunto, vivir juntos y avanzar paso a paso.

Mateo añadió que comparten una forma similar de manejar sus planes: prefieren mantenerlos en privado hasta que se concretan. De acuerdo con lo que han dicho, su prioridad actual es el presente y los proyectos laborales que esperan desarrollar en conjunto, sin anunciar decisiones a futuro antes de tiempo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria revela lo que le confesó la esposa de Yeison Jiménez Aída Victoria Merlano

Aida Victoria revela lo que le confesó la esposa de Yeison Jiménez: “No voy a poder con esto”

Aida Victoria Merlano explicó el contexto del video viral y reveló la dura confesión que le hizo la esposa de Yeison Jiménez durante el homenaje.

Yaya Muñoz reaparece con Manuel Turizo y lanza indirecta tras su ruptura con José Rodríguez Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reaparece con Manuel Turizo y lanza indirecta tras su ruptura con José Rodríguez

Un video de Yaya Muñoz junto a Manuel Turizo se volvió viral por la letra que muchos interpretan como una indirecta tras su ruptura con José Rodríguez.

Sale a la luz entrevista de mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Sale a la luz entrevista de mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez: ¿Fueron pareja?

Una entrevista pasada de Camila Galviz vuelve a circular y reabre rumores sobre una relación secreta con un artista famoso.

Lo más superlike

Yeison Jiménez y sus conciertos Yeison Jiménez

¿Cuánto cobraba Yeison Jiménez por sus conciertos y cuáles eran sus empresas?

Yeison Jiménez no solo era artista, sino también un gran empresario. Aquí te contamos los detalles.

Maiker Smith reveló quién será el nuevo habitante de La casa de los famosos 2026 La casa de los famosos

Maiker Smith sorprendió al hablar de un nuevo integrante en La casa de los famosos 3, ¿quién es?

Una bacteria habría afectado el rostro de la celebridad. Viral

Celebridad contrajo una peligrosa bacteria por culpa de una toalla, ¿qué pasó?

La casa de los famosos

¿Qué es la ojera vascular y cómo se trata? La condición de Beba en La casa de los famosos Colombia

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos