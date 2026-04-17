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Hijo de Sebastián Vega, participante de MasterChef, estuvo hospitalizado: esta fue la razón

Uno de los hijos de Sebastián Vega, participante de MasterChef, estuvo hospitalizado tras complicaciones de salud.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Hijo de Sebastián Vega, participante de MasterChef estuvo hospitalizado: esta fue la razón
¿Por qué uno de los hijos de Sebastián Vega estuvo hospitalizado? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, uno de los hijos de Sebastián Vega, reconocido actor colombiano y uno de los participantes de MasterChef Celebrity 2026, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su complicado estado de salud.

Por esta razón, la creadora de contenido digital y modelo, Natalia Castillo, compartió un video a través de sus redes sociales en donde compartió varios detalles acerca de la razón por la que su hijo tuvo que ser hospitalizado.

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¿Cuál es el actual estado de salud del hijo de Sebastián Vega?

Cabe destacar que Natalia Castillo, quien fue expareja de Sebastián Vega hace varios años, tuvieron un hijo llamado Matías, quien ha enfrentado algunas complicaciones de salud al ser hospitalizado recientemente.

Hijo de Sebastián Vega, participante de MasterChef estuvo hospitalizado: esta fue la razón
Esto dijo Natalia Castillo sobre el estado de salud de su hijo Matías. | Foto: Canal RCN

Por ello, Natalia rompió el silencio a través de su cuenta oficial de TikTok en la que cuenta con más de 612 mil seguidores, expresando que su hijo Matías enfrentó ciertas complicaciones de salud, expresando las siguientes palabras:

“¿Qué le pasó a mi hijo y por qué fue hospitalizado después de un paseo de colegio? Ustedes me ayudaron mucho estos días. Matías se fue a un paseo, luego se cayó y cuando llegaron a Bogotá, hubo manifestaciones. Entonces, tuvieron que devolverse al pueblo y él manifestó que estaba muy mal. Duró tres días con fiebre y otros síntomas. Posteriormente, tuvieron que ponerlo en agua fría a las 10:00 p.m.”, agregó Natalia.

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En medio de la crítica situación, Natalia confesó que atravesó por complicados momentos a nivel emocional, pues, su hijo regresó a Bogotá y, de inmediato, lo llevó a un centro médico tras las complicaciones de salud que presentó:

“Me dan ganas de llorar de la angustia, pero logré solucionar con un avión especializado y una vez llegaron los niños, nos fuimos al hospital, estaba deshidratado al nivel tres. Luego, de varios días, ya está descansando en casa”, señaló Natalia.

¿Sebastián Vega se pronunció al respecto en sus redes sociales?

Tras el complicado momento que enfrentó Matías, el primer hijo de Sebastián Vega, varios internautas se han preguntado si el actor se pronunció al respecto, pero se ha mantenido en silencio.

Sin embargo, Sebastián reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores que ha estado ausente de sus redes sociales tras los diferentes proyectos que ha llevado a cabo con MasterChef Celebrity:

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“El tiempo aquí pasa muy rápido, estoy entregado y emocionado a MasterChef, así que mientras esté aquí solo solo voy a tener tiempo para la cocina y el estudio”, agregó Sebastián Vega.

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