Mateo y Norma Nivia sorprendieron tras recrear escenas del Titanic

Mateo Varela y Norma Nivia divirtieron a sus fanáticos tras recrear escenas de la famosa cinta El Titanic.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mateo Varela y Norma Nivia
Mateo Varela y Norma Nivia recrean escena del titanic/Buen Día, Colombia

El modelo Mateo Varela y la actriz Norma Nivia sacaron risas a sus fanáticos luego de recrear curiosas escenas de la famosa película 'El Titanic' tras el crucero en el que han estado en los últimos días.

¿Qué escena recrearon Mateo Varela y Norma Nivia de 'El Titanic'?

A través de sus redes sociales, donde suman miles de seguidores, compartieron un video en el que se mostraron actuando la escena en la que los protagonistas se ven por primera vez, donde Mateo le da vida a Jack Dawson y Norma a Rose DeWitt Bukater.

Mateo y Norma Nivia disfrutando de un crucero

"Vengo del futuro y ¿adivinen qué?", escribió Mateo en la descripción de la publicación haciendo referencia a que ella sí lograba corresponderle pese a que muchos se negaran a esa idea, como sucedió también en la película.

Tras su revelación, lograron miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos por su actuación y por la gran relación que siguen teniendo.

Recordemos que, la famosa pareja logró conocerse y comenzar un romance tras la participación de ambos en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual ganó el cantante Altafulla.

¿Cuál es el detrás de cámaras de Mateo Varela y Norma Nivia tras video del Titanic?

Los dos también intentaron recrear la famosa escena de los protagonistas en la que están en la punta de la embarcación disfrutando del aire y el mar juntos.

Mateo y norma nivia actuando como en el titanic

En redes sociales se viralizó el detrás de cámaras en el que Mateo Varela está sobre una superficie más alta para poder quedar a la altura de Norma Nivia y hacer bien la escena.

Tras ser grabados, Mateo revela que eso no puede salir y ambos toman la situación con humor.

Cabe destacar que, los dos pusieron como obstáculo a su relación la diferencia de estatura, pero luego de críticas y comentarios al respecto, los dos dejaron dicho tema de lado y priorizaron sus sentimientos.

Por ahora, los dos siguen disfrutando de su relación y entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales con su contenido de humor.

