Mateo Varela y Norma Nivia pasaron su primera Navidad juntos: "La familia Toro Nivia"

Mateo Varela y Norma Nivia sorprendieron con su amor en Navidad, dejando clara la importancia del hogar que están construyendo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Norma Nivia, Mateo Varela
Mateo Varela y Norma Nivia pasaron su primera Navidad juntos | Foto del Canal RCN.

Una de las parejas que se conformó en 2025 fue entre la actriz Norma Nivia y el modelo Mateo Varela. Ambos se conocieron en La casa de los famosos Colombia 2025, su amor nació en el reality del Canal RCN y se formalizó cuando se acabó la producción.

¿Cómo va la relación de Mateo Varela y Norma Nivia?

Después de confirmarse el noviazgo entre Mateo y Norma, quienes tienen una considerable diferencia de edad, fueron creciendo en redes sociales y acumulando fans por su unión.

Además, como si fuese poco, decidieron irse a vivir juntos y viajar. Por este motivo, la pareja pasó su primera Navidad en familia y quedó registrado en las plataformas de interacción social.

Mateo Varela, Norma Nivia
La relación de Mateo Varela y Norma Nivia nació este 2025 | Foto del Canal RCN.

Mateo Varela fue el encargado de publicar su primera Navidad junto a su compañera sentimental, ambos lucieron pijamas de cuadros color rojo y osos de peluche.

¿Cómo fue la primera Navidad de Mateo Varela y Norma Nivia juntos?

La actriz y el modelo estuvieron en su hogar, con árbol de Navidad y acompañados de los demás integrantes de su familia: sus mascotas gatunas que también aparecieron en fotos.

En adición, hubo una romántica instantánea en la que los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia se dieron un beso y quisieron compartirlo ante los seguidores e internautas.

Para finalizar, llamó el interés el aspecto de Mateo Varela en el sentido de que el también influencer volvió a su look de antes, cuando tenía el cabello largo.

A continuación, la Navidad de la pareja de la farándula colombiana que se conoció gracias al Canal RCN:

 

Como se había dicho al principio, la relación de Mateo y Norma se formó este 2025. No fue fácil, pues atravesaron por momentos difíciles, especialmente en La casa de los famosos Colombia 2025.

Mateo Varela, Norma Nivia
Mateo Varela y Norma Nivia siguen enamorados | Foto del Canal RCN.

Pese a las críticas y distintas posturas por su unión, la actriz y el influenciador demostraron que su amor va para largo y no paran de publicar que están felices juntos.

Los comentarios de los fans de la dupla son notorios, varios de ellos les escribieron por Navidad: "Feliz Navidad a la familia Toro Nivia", "Que sigan llegando cosas lindas para este hogar", "Par de lindos", y muchos más.

