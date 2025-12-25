Cara Rodríguez habría lanzado pulla a Beéle en medio de su celebración de Navidad, ¿qué dijo?

Camila Rodríguez, mejor conocida como Cara Rodríguez, ha sorprendido a sus seguidores en las últimas horas tras hacer una publicación de su celebración de Navidad.

¿Cómo celebró Cara Rodríguez la Navidad?

Cara Rodríguez es conocida por su contenido digital y también por su pasada relación con Beéle, de la cual nacieron sus hijos Ethan y Paolo.

La influenciadora ha logrado una gran comunidad en redes sociales y su contenido pocas veces pasa por desapercibido, precisamente, su última publicación de Navidad no pasó por desapercibida.

La ahora cantante, compartió un carrusel de fotografías en las que se mostró disfrutando de esta fecha de Nochebuena en compañía de su pareja, sus dos hijos y varios amigos, entre ellos Valentino Lázaro.

Valentino y Cara Rodríguez pasaron Navidad. /Canal RCN, Buen día, Colombia, AFP: Romain Maurice

¿Cara Rodríguez le mandó pulla a Beéle tras celebración de Navidad?

La influenciadora se mostró feliz compartiendo de esta fecha junto a sus seres queridos con quienes se pusieron pijamas del mismo estilo.

Junto a las imágenes Cara dejó un mensaje en el que hizo énfasis en el amor que tenía ahora en su vida con las personas adecuadas.

Mi navidad, rodeada de mucho amor.

Como era de esperarse estas palabras de Cara Rodríguez no pasaron por desapercibido y muchos las asociaron a todas las polémicas en las que se vio envuelta por su pasada relación con Beéle.

Una de las más sonadas fue con la influenciadora Isabella Ladera, quien inició una relación con Beéle luego de su separación con él.

¿Cómo está la relación de Cara Rodríguez y Beéle?

Cara Rodríguez habló en exclusiva con SuperLike semanas atrás en donde abrió su corazón y contó detalles de su vida privada.

En medio de la conversación la influenciadora aseguró que no tenía ningún tipo de rencor hacia Beéle y que tenía que tener una buena relación con él porque era el padre de sus hijos.

Precisamente, la influenciadora estuvo en uno de sus conciertos en Bogotá y frente a esto aseguró que era algo que no le parecía nada del otro mundo porque, más allá de su separación con él, ella era la mamá de sus hijos.