Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mateo Varela tomó acciones legales en contra de Yina Calderón: esto se sabe

Mateo Varela interpuso acciones legales en contra de Yina Calderón y el proceso ya avanza en instancias judiciales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mateo Varela demandó a Yina Calderón y esto es lo que se conoce
Mateo Varela tomó medidas legales contra Yina Calderón: detalles. (Foto Canal RCN).

El mundo del entretenimiento en Colombia vuelve a encenderse: Mateo Varela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, decidió acudir a la justicia y emprender acciones legales contra la polémica influenciadora Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Por qué Mateo Varela tomó acciones legales en contra de Yina Calderón?

Desde que Yina Calderón salió de La casa de los famosos Colombia, la influenciadora no ha parado de opinar sobre la vida de sus excompañeros de reality, entre ellos Mateo Varela. En una de esas intervenciones aseguró que existían videos explícitos del joven cuando supuestamente trabajaba como modelo w3bc*m.

Así reaccionó Mateo Varela con acciones legales contra Yina Calderón
Mateo Varela tomó acciones legales contra Yina Calderón: lo que se sabe. (Foto Canal RCN).

Ante estas declaraciones, Varela interpuso una acción de tutela en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales.

El recurso, radicado ante el Juzgado 013 Civil Municipal de Medellín bajo el número 20251434 y gestionado por el abogado Kevin Montoya Jiménez, argumenta que los señalamientos de Calderón han propagado información falsa que ha desencadenado una ola de comentarios negativos, afectando no solo su vida personal, sino también su carrera profesional.

Artículos relacionados

Como pruebas, el abogado presentó varios videos tomados de redes sociales y medios digitales donde la ex Casa de los famosos hace dichas afirmaciones.

Con esto, Mateo Varela busca la eliminación del contenido en el que se promueva dicha información afirmada por Yina Calderón, teniendo en cuenta que vulneran la protección del derecho fundamentales al buen nombre, a la honra, intimidad personal y familia, el trabajo, la salud y dignidad.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón ante las acciones legales de Mateo Varela en su contra?

Hasta el momento no se conoce pronunciamiento alguno por parte de la polémica influenciadora Yina Calderón frente a las acciones legales tomadas en su contra por parte de Mateo Varela.

Acción legal de Mateo Varela contra Yina Calderón: esto es lo que pasó
Lo que se sabe de la demanda de Mateo Varela a Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, internautas se mantienen expectantes ante el pronunciamiento de la DJ, quien suele estar activa en las redes sociales de manera diaria.

Por ahora, solo queda esperar si Yina Calderón decide pronunciarse públicamente frente a las acciones legales de Mateo Varela, un hecho que sin duda podría generar gran revuelo en redes sociales.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrés Parra mostró el cambio estético que se realizó Talento nacional

Andrés Parra mostró el cambio estético al que se sometió: así quedó el actor

"No lo hagan": el actor Andrés Parra mostró su antes y después tras su procedimiento estético por motivación de su pareja.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón genera controversia al mostrar detalle de su cuerpo: "qué necesidad"

A través de su cuenta de Instagram, Yina Calderón hizo una particular aparición que no pasó desapercibida entre los internautas.

Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata le contestó a Yina Calderón Yina Calderón

Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata, le respondió a Yina Calderón tras burlarse de su físico

El exfutbolista Santiago Arroyave reaccionó a las declaraciones de Yina Calderón en donde lo llamó "mocho".

Lo más superlike

Minutos de terror: el hombre luchó desesperadamente por respirar bajo el agua. Viral

Así fue el dramático momento que vivió un buzo al enfrentarse a un pulpo gigante

Un buzo vivió minutos de terror cuando un pulpo lo envolvió en el Caribe, el video del rescate se volvió viral en redes.

Elenco de Betty la fea: la historia continúa Producciones RCN

‘Betty la fea: la historia continúa’: ¿qué actores volverán a retomar sus papeles?

Christian Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal deberá pagar esta millonaria suma si le es infiel a Ángela Aguilar

Comer entre 2 y 4 horas antes del ejercicio ayuda a mejorar el rendimiento físico. Salud

¿Cuál es el mejor momento para comer antes y después de entrenar?

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!