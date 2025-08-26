Mateo Varela tomó acciones legales en contra de Yina Calderón: esto se sabe

El mundo del entretenimiento en Colombia vuelve a encenderse: Mateo Varela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, decidió acudir a la justicia y emprender acciones legales contra la polémica influenciadora Yina Calderón.

¿Por qué Mateo Varela tomó acciones legales en contra de Yina Calderón?

Desde que Yina Calderón salió de La casa de los famosos Colombia, la influenciadora no ha parado de opinar sobre la vida de sus excompañeros de reality, entre ellos Mateo Varela. En una de esas intervenciones aseguró que existían videos explícitos del joven cuando supuestamente trabajaba como modelo w3bc*m.

Mateo Varela tomó acciones legales contra Yina Calderón: lo que se sabe. (Foto Canal RCN).

Ante estas declaraciones, Varela interpuso una acción de tutela en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales.

El recurso, radicado ante el Juzgado 013 Civil Municipal de Medellín bajo el número 20251434 y gestionado por el abogado Kevin Montoya Jiménez, argumenta que los señalamientos de Calderón han propagado información falsa que ha desencadenado una ola de comentarios negativos, afectando no solo su vida personal, sino también su carrera profesional.

Como pruebas, el abogado presentó varios videos tomados de redes sociales y medios digitales donde la ex Casa de los famosos hace dichas afirmaciones.

Con esto, Mateo Varela busca la eliminación del contenido en el que se promueva dicha información afirmada por Yina Calderón, teniendo en cuenta que vulneran la protección del derecho fundamentales al buen nombre, a la honra, intimidad personal y familia, el trabajo, la salud y dignidad.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón ante las acciones legales de Mateo Varela en su contra?

Hasta el momento no se conoce pronunciamiento alguno por parte de la polémica influenciadora Yina Calderón frente a las acciones legales tomadas en su contra por parte de Mateo Varela.

Lo que se sabe de la demanda de Mateo Varela a Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, internautas se mantienen expectantes ante el pronunciamiento de la DJ, quien suele estar activa en las redes sociales de manera diaria.

Por ahora, solo queda esperar si Yina Calderón decide pronunciarse públicamente frente a las acciones legales de Mateo Varela, un hecho que sin duda podría generar gran revuelo en redes sociales.